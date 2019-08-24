В США зарегистрирован первый случай смерти от вейпа

В США зафиксирован первый случай смерти от вейпа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителя американского штата Иллинойс госпитализировали с тяжелым респираторным заболеванием, развившимся из-за курения электронных устройств. Через некоторое время мужчина скончался.

В департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс отметили, что за последнюю неделю число госпитализированных с патологиями органов дыхания из-за курения вейпов удвоилось: всего в больницы доставили 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.

Диагноз еще 12 человек уточняется: у людей наблюдаются кашель, одышка и слабость. «Серьезность переносимого людьми заболевания вызывает тревогу, и мы должны сказать, что использование электронных сигарет и вейпов может быть опасным», – цитирует РБК директора департамента доктора Нгози Эзике.

Издание напоминает, что в конце июня городской совет Сан-Франциско (штат Калифорния) решил запретить продажу электронных девайсов для курения, не получивших сертификат о безопасности. По данным американских СМИ пока такой документ не получила ни одна компания. Таким образом, Сан-Франциско станет первым городом в США с подобным запретом.

Между тем, Центры по контролю и профилактике заболеваний США информировали в пятницу о том, что в 22 штатах зарегистрировано 193 случая возникновения рака легких, предположительно, вызванного курением вейпов.

Москва, Игорь Юров

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