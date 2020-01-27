Под Саратовом подросток лишился зубов при взрыве вейпа

В Саратовской области 16-летний подросток получил травму лица после взрыва во рту электронной сигареты. В больнице сообщили, что мальчик лишился всех зубов.

Инцидент произошел в городе Аткарске, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. Подросток курил вейп, который взорвался у него во рту. Пострадавшего доставил в больницу отец.

«Он серьезно пострадал, у него были выбиты зубы», – сообщил собеседник агентства.

Мальчика госпитализировали в Аткарскую районную больницу, откуда его направили в Саратов в отделение челюстно-лицевой хирургии, где ему окажут необходимую медицинскую помощь.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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