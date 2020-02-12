В новый КоАП могут вписать ответственность за вейпы, снюс, ночной шум и парковку на газонах

В новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) могут внести пункты об ответственности за парковку автомобилей на газонах, ночной шум, за оборот вейпов и продажу снюса. Пока эти предложения, поступившие из регионов, не учтены в проекте КоАП. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова на заседании Совета Федерации.

По ее словам, в проекте Кодекса пока не учтен ряд принципиальных моментов, о которых регионы. «Так, в связи с низкой эффективностью соглашений между госорганами субъектов и территориальными управлениями МВД России, а из 85 субъектов только 28 состоят в таких договорных отношениях, было предложено дополнить Кодекс составами в сфере охраны общественного порядка, которые доставляют наибольший дискомфорт гражданам и должны пресекаться органами полиции. Например, торговля в неустановленных местах, нарушение тишины и покоя ночью, нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах и другие. Пока эти предложения учтены только частично», – уточнила Рукавишникова.

Чрезвычайно важным вопросом сенатор назвала введение в Кодекс норм, устанавливающих ответственность за нарушение правил благоустройства, парковки и мойки автомобилей на газонах, детских площадках, выброс мусора в неустановленных местах, складирование строительных материалов вне территории стройки.

«Кстати, первоначальная концепция Кодекса предусматривала именно такой подход, – отметила Рукавишникова. – Пока он не нашел отражения в тексте. Кроме того, учитывая регулярные предложения субъектов РФ об ограничении оборота вейпов и недавнее обращение Совета Федерации к правительству о приостановлении оптовой и розничной торговли аналогами снюса, предлагается также закрепить эти нормы в Кодексе».

Предполагается, что все предложения к проекту нового Кодекса, поступившие в Совет Федерации, сегодня будут направлены сенаторам, которые смогут вносить свои предложения до 17 февраля.

В то же время комитету СовФеда по конституционному законодательству и государственному строительству поручено обобщить предложения регионов и сенаторов и направить их в межведомственную группу. Кроме того, в Совете Федерации решили обеспечить мониторинг соблюдения интересов регионов на всех стадиях рассмотрения проекта нового КоАП.

Напомним, вокруг проекта, обнародованного Минусом, ранее произошел скандал. После бурного возмущения в обществе огромные размеры штрафов подверг критике, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников подчеркнул, что документ возбуждает ненависть к законодательству, и «никуда не годится». Кроме того, документ раскритиковали секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава думской фракции партии Сергей Неверов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.20

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