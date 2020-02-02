От общего к частному. Гороскоп РИА Новый День на февраль 2020

В феврале Солнце сначала будет находиться в знаке Водолея, а 19 числа перейдёт к Рыбам. Меркурий тоже до 3 февраля останется у Водолея, затем отправится к Рыбам, а 17 числа начнёт двигаться в обратном направлении. Венера в начале месяца будет у Рыб, но 8 февраля перейдёт к Овну. Марс до 16 февраля пребывает в знаке Стрельца, после чего окажется у Козерога.

Солнце в знаке Водолея способствует совместным действиям людей, помогает устанавливать дружеские связи, налаживать контакты в трудных ситуациях. Это подходящее время для взаимопомощи, а также для саморазвития, усвоения нового, поскольку в людях пробуждается любопытство и интерес ко всему необычному. Подходящий период для коллективного преодоления препятствий.

Когда Солнце перейдёт к Рыбам, наступит время действий, которые должны совершаться скрытно, время глубин и подводных течений, реализации тайных желаний. Период способствует успеху при работе в одиночку. Кроме того, Солнце способствует внутреннему умиротворению, побуждая углубиться в себя и навести порядок в своей душе.

Меркурий в Водолее способствует свободному общению ради интереса и приобретения новых знаний, поддерживает дружелюбие, пробуждает в людях любопытство и желание перемен. Меркурий ориентирует людей на организованные совместные действия, особенно, связанные с обменом информацией – такие как планирование, изучение и обсуждение новых перспектив, различные тренинги.

Перейдя к Рыбам, он погружается во всё таинственное, скрытое от посторонних глаз, стремится получить доступ к секретам, необычным знаниям, у людей в это время повышается интерес к мистике. Также в этот период он способствует сосредоточению людей на своих внутренних проблемах, настраивает их на философский лад, навевает задумчивость. В практическом плане, это, однако, не способствует эффективной работе, поскольку отвлекает от насущных проблем.

Венера, находясь в первые дни февраля у Рыб, будет романтичной и сентиментальной, для неё в этот период характерны и «солнечные» и «меркурианские» мотивы устремления к тайне, но только в области отношений и творческих процессов. Люди в такие моменты стремятся к уединению, чтобы переживать романтические чувства, а также ради реализации творческого импульса. Кроме того, в этот период может произойти тайное обогащение. Венера в Овне – бурная, чувствительная, остро реагирующая на происходящее, может легко загораться страстью или ненавистью – в зависимости от события. То, что в такой ситуации делает энергичная Венера, не всегда приятно, но всегда запоминается: не заметить её невозможно.

Марс в Стрельце подталкивает к расширению сферы влияния, установлению новых связей, организации совместной деятельности. Марс пробуждает в людях оптимизм, стремление к прогрессу, обновлению деятельности, получению новых знаний. Появляется тяга к путешествиям, смене обстановки, а также к различным преобразованиям, смелым экспериментам. В это время возникают масштабные планы, хотя и без гарантии их осуществления.

Марс в Козероге упорен, последователен, настойчив. Он обязательно достигнет цели, но ему нужно точное представление о ней, и точное представление о своих действиях. Иначе говоря, для успеха необходима тщательная подготовка. При таком Марсе люди интересуются всеми подробностями задачи, которую предстоит выполнить. Им необходимо досконально знать, что и как делать, и что должно получиться. Иначе Марс будет в растерянности, и дело зависнет.

Овен

В феврале напряжённые аспекты Сатурна с Луной, Меркурием и Плутоном создадут у Овнов-мужчин проблемы в основной профессиональной деятельности, которые растянутся на весь месяц. Гороскоп указывает на сложности в отношениях с коллегами и в коллективной работе. Период не подходит для продвижения в карьере. Рекомендуется действовать в одиночку, принимать решения самостоятельно. В основной работе активность лучше снизить до минимума.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный на первые две декады и негативный на третью. С 24 числа наступит неблагоприятный период для обращения в юридические организации и официальные органы. Рекомендуется не планировать на эти дни ничего важного.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный, за исключением промежутков 15 – 17 и 20 – 22 февраля. В обоих случаях Венера будет отвлекать Овнов от работы, и они рискуют упустить кое-что важное.

Прогноз по финансовой деятельности положительный на весь период. Наилучшее время – с 12 по 23 февраля. Ситуация в доме, отношения с близкими с 9 и до 28 февраля напряжённые, а до и после этого периода благополучные.

Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный на весь месяц. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 15 – 17 февраля (негативная Венера).

У Овнов-женщин прогноз по основной работе тоже преимущественно негативный. Положительно характеризуются только промежутки 8 – 11 и 25 – 26 февраля. В остальное время негативный Сатурн будет препятствовать продвижению в делах и реализации планов. Также и негативный Плутон указывает на нежелательность каких-либо изменений в этом месяце. В указанные выше промежутки Овнам следует действовать в коллективе, а в остальное время – самостоятельно.

Одиночная работа оценивается как успешная на весь период, за исключением промежутков 10 – 15 и 20 – 21 февраля. В эти моменты Овнам будут мешать Марс и Венера. Овны могут проявить легкомыслие или поспешность в решениях, а также грубость в отношениях с окружающими.

Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами благоприятный, за исключением промежутка 15 – 17 февраля, когда напряжённый аспект Венеры с Ураном будет склонять Овнов к неверному, непрактичному решению. На этот период лучше не планировать переговоры, обсуждение важных вопросов.

Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами благоприятный на весь февраль. Положительно оцениваются командировки, дальние поездки. Однако 20 – 21 и 23 февраля не рекомендуется принимать какие-либо финансовые решения, подписывать обязывающие документы: под влиянием Венеры и Марса Овны в эти дни будут преувеличивать свои возможности, и в результате могут причинить себе вред, понести убыток.

Прогноз по финансовой деятельности такой же: за исключением 20 – 21 и 23 февраля, весь период характеризуется как успешный.

Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные, но сложности ожидаются 6 – 7 и 13 – 17 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме 18 – 22 и 25 – 28 февраля. Материальное положение благополучное, за исключением 15 – 17 февраля.

В первой декаде февраля у Овнов-мужчин прогноз по основной работе полностью отрицательный, а по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовой деятельности – положительный.

У Овнов-женщин для основной работы негативно оценивается промежуток 1 – 7 февраля, и положительно остальные дни. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности благоприятный.

Во второй декаде у Овнов-мужчин сохраняется отрицательный прогноз по основной работе. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются полностью положительно. При работе с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются 15 – 17 и 20 февраля.

У Овнов-женщин тоже остаётся негативным прогноз по основной работе, а сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются как успешные. При работе с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 15 – 17 февраля.

В третьей декаде у Овнов-мужчин прогноз по основной работе остаётся негативным. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 24 – 29 февраля. При взаимодействии с далёкими партнёрами затруднения возникнут 21 – 22 февраля. Прогноз по финансам полностью положительный.

У Овнов-женщин, кроме 25 – 26 февраля, негативно оценивается основная работа. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также финансовой деятельности благоприятный.

Телец

Прогноз на февраль для Тельцов-мужчин в профессиональном плане благоприятный. Особенно положительно оценивается вторая половина месяца, точней, период с 17 февраля, когда гармоничные аспекты в гороскопе преобладают. Также на это время, а особенно с 22 февраля, гороскоп даёт благоприятный прогноз для самостоятельной, одиночной деятельности. В остальные дни Тельцам следует предпочесть коллективную работу.

Однако в феврале Тельцов ждут и неблагоприятные моменты. Так, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами в промежуток 15 – 26 февраля они будут находиться под влиянием напряжённого аспекта Юпитера с Меркурием, из-за чего у них окажутся ослаблены интеллектуальные возможности, возникнут сложности с взаимопониманием с партнёрами, возможно получение неблагоприятной информации.

Период не подходит для ведения переговоров, заключения сделок, а также посещения официальных органов и юридических организаций. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на весь месяц положительный, но в выходные 15 – 16 февраля не рекомендуется проявлять деловую активность, а также участвовать в конфликтах, так как в этот момент на Тельцов будет негативно влиять Марс. Наилучший период для работы, как сказано, с 17 числа.

Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами благоприятный, но 6 – 7 февраля лучше отложить деловые визиты или, по крайней мере, не заключать никаких сделок. Также 11 – 12 февраля, из-за Солнца, следует проявлять повышенную осторожность, так как в этот момент возможны неприятные события, включая получение травмы.

Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный, но здесь Марс будет осложнять работу 12 – 14 февраля. Возможно легкомысленное, поспешное финансовое решение.

Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением промежутка 15 – 21 февраля, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, не считая 3 и 6 – 7 февраля. Материальное положение неустойчивое, и с 15 февраля преимущественно неблагополучное.

У Тельцов-женщин с 15 февраля в гороскопе будет действовать напряжённый аспект Сатурна с Венерой, который негативно отразится на собственных возможностях Тельцов, из-за чего гороскоп не рекомендует во второй половине месяца заниматься работой в одиночку. Им предписывается коллективная деятельность.

В основной работе сложности ожидаются в середине месяца, в промежуток 9 – 17 февраля, когда совокупное негативное влияние Марса, Солнца и Сатурна с Венерой создаст нерабочие условия. Наилучший период для работы – до 9 числа.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный на весь месяц, но 1 – 2 и 15 – 16 числа лучше воздержаться от деловой активности. Самый благоприятный период для работы – промежуток 17 – 26 февраля. В это время возможны неожиданные благоприятные события.

Собственная активность Тельцов также может оказаться намного эффективней, чем в другие периоды. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется преимущественно положительно. Затруднения ожидаются в промежутки 6 – 7 и 18 – 20 февраля. Солнце и ближние планеты в это время будут не на стороне Тельцов, поэтому им лучше не проявлять значительной деловой активности. Лучше всего дела в этом виде деятельности будут идти в период с 22 февраля.

Прогноз по финансам особенно благоприятен на первую декаду месяца, 1 – 8 февраля. Затем, до 18 числа будет период с различными затруднениями, а потом снова всё наладится, хотя успехи уже не будут такими, как в начале месяца.

Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением промежутков 6 – 7 и 19 – 21 февраля, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, не считая периода 8 – 12 февраля.

Материальное положение до 15 февраля преимущественно благополучное, а затем преимущественно неудовлетворительное.

В первой декаде февраля у Тельцов-мужчин полностью положительный прогноз для основной работы, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. При работе с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 6 – 7 февраля.

У Тельцов-женщин в основной работе и в финансовой сфере сложности ожидаются 9 – 10 февраля. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит 1 – 2 февраля, а для работы с далёкими партнёрами – промежуток 6 – 7февраля.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе (кроме 15 – 16 февраля). Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только 11 – 14 февраля. При работе с далёкими партнёрами небольшие затруднения ожидаются 11 – 12 февраля. Для финансовых операций не подходит промежуток 12 – 14 февраля.

У Тельцов-женщин, за исключением 15 – 16 февраля, положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз для основной работы и финансов благоприятный только на 18 – 20 февраля. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит 19 – 20 февраля.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин полностью благоприятный прогноз для основной работы, и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами, финансам. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами сложности ожидаются 21 – 26 февраля.

У Тельцов-женщин прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный полностью, а по основной работе и финансам – преимущественно.

Близнецы

У Близнецов-мужчин определяющую роль в астрологическом фоне февраля будут играть напряжённые аспекты Нептуна с Меркурием и Урана с Луной. В связи с этим, месяц неблагоприятен для значительной деловой активности и принятия серьёзных решений. Также гороскоп не рекомендует заниматься одиночной работой, принимать самостоятельные решения, особенно в конце месяца, с 22 февраля.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей неблагоприятен на весь месяц, за исключением 7 – 8 февраля. Меркурий ослабит интеллектуальные способности Близнецов, из-за чего у них возникнут сложности с обработкой информации и сотрудничеством с коллегами. Рекомендуется снизить активность до минимума.

Почти такой же негативный прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Здесь благоприятными для работы будут только 2, 7 – 8, 19 – 20 февраля. Период не подходит для ведения переговоров, заключения контрактов, а также обращения в официальные органы и юридические организации.

Для взаимодействия с далёкими партнёрами гороскоп даёт положительный прогноз только на первую декаду, период 1 – 10 февраля. Затем, за исключением 19 – 21 и 25 февраля, прогноз по этой работе отрицательный. С 11 числа не рекомендуются командировки, дальние поездки.

Прогноз по финансовой деятельности у Близнецов почти полностью положительный, следует только проявить осторожность 3 – 4 и 12 – 13 февраля (не рекомендуются траты в эти дни).

Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением 6 – 7 и 22 – 29 февраля. Материальное положение благополучное, кроме 11 – 17 и 29 февраля.

У Близнецов-женщин прогноз на февраль в профессиональном плане преимущественно неблагоприятный, так как значительную часть астрологического фона в этом месяце занимают напряжённые аспекты Сатурна и ближних планет.

На весь период гороскоп не рекомендует самостоятельную, одиночную деятельность, а также в коллективной работе желательно оставаться на втором плане, не проявляя своих лидерских качеств. Профессиональные способности Близнецов будут ослаблены, а Сатурн будет ставить на их пути труднопреодолимые препятствия. Под влиянием Венеры собственные решения Близнецов окажутся легковесными, опрометчивыми, и приведут к убыткам. Поэтому гороскоп рекомендует максимально снизить деловую активность.

Прогноз по основной работе относительно благоприятен на первые две декады (за исключением 6 и 12 – 16 февраля) и полностью негативен на период с 21 февраля и до конца месяца. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходят только промежутки 1 – 4, 7 – 8 и 18 – 20 февраля.

Неудачный месяц для обращения в официальные органы и юридические организации. Ситуация в работе с далёкими партнёрами несколько лучше для первых двух декад (сложности ожидаются только 5 – 7 и 11 – 13 февраля), но прогноз на третью декаду, с 22 числа, негативный.

Прогноз по финансам тоже преимущественно отрицательный, удачными будут 1 – 5, 8 – 10, 17 – 18 и 22 – 23 февраля.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 18 февраля напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 21 февраля положительный (кроме 6 – 7 и 11 – 13 февраля), а затем до конца месяца отрицательный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

В первой декаде февраля у Близнецов-мужчин за исключением 7 – 8 февраля, гороскоп отрицательно оценивает основную работу и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Сложности в работе с далёкими партнёрами ожидаются 6 февраля, а в сфере финансов – в промежуток 3 – 4 февраля.

У Близнецов-женщин в основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами н7екоторые трудности возникнут 6 февраля, а при работе с далёкими деловыми партнёрами и в сфере финансов – в промежутке 6 – 7 февраля.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин негативный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов трудности ожидаются 12 – 13 февраля.

У Близнецов-женщин для основной работы и взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 18 – 20 февраля. При работе с далёкими партнёрами сложности ожидаются 11 – 13 февраля. Прогноз по финансам преимущественно негативный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин полностью негативный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Для сотрудничества с далёкими партнёрами подходит только 25 февраля. Прогноз по финансам полностью положительный.

У Близнецов-женщин полностью негативный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по сфере финансов благоприятен только на 22 – 23 и 25 февраля.

Рак

В астрологическом фоне февраля у Раков-мужчин преобладают гармоничные аспекты планет, в том числе Юпитера с Луной и Плутоном, Меркурия с Ураном, Нептуна с Плутоном. Из напряжённых аспектов заметно проявят себя Солнце с Юпитером (в начале месяца), Венера с Меркурием и Марс с Солнцем (в середине месяца), а также Марс с Меркурием (в конце месяца). В целом февраль в профессиональном плане окажется неплохим, хотя и не без сложностей.

Прогноз по основной работе благоприятен на большую часть периода, а именно на промежутки 3 – 15, 18 – 19, 23 – 26 февраля. Наилучший период для работы – промежуток с 6 по 15 февраля. В начале месяца Раки преувеличат свои возможности и из-за этого потерпят неудачу.

В последние дни февраля лучше не вести ответственные переговоры и не проявлять самостоятельность в решениях. В промежутки в середине месяца следует быть более сосредоточенным на работе, не отвлекаться на посторонние факторы.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами в целом благоприятный, но есть промежутки, в которые желательно снизить свою деловую активность. Из-за негативного влияния Венеры и Марса с Солнцем в промежуток 14 – 19 февраля не рекомендуется участие в переговорах, ведение совместной деятельности, решение конфликтных вопросов. Также в период 27 – 29 февраля, из-за агрессивного Марса, Раки могут испортить отношения с партнёрами и принять неверное решение.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно положительный. Сложности ожидаются 1 – 3 и 21 – 23 февраля, в остальные дни работа будет идти успешно. Наилучший период для совместных решений и укрепления отношений – промежуток 6 – 15 февраля. Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный, не считая 5 – 6 февраля.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме 5 – 6 и 17 – 18 февраля. Материальное положение до 20 февраля скорей неудовлетворительное.

У Раков-женщин гармоничные аспекты планет образуют в астрологическом фоне ярко выраженную картину преимущества положительных факторов над отрицательными. Большую часть времени в феврале условия для работы будут благоприятными, и Раки достигнут ощутимых положительных результатов. Сложности будут носить кратковременный характер и Раки с ними успешно справятся.

Прогноз по выполнению основной работы благоприятный. Проблемы возникнут в начале месяца (1 – 3 февраля), и затем ещё 13 – 16 и 20 февраля. В начале месяца негативный Меркурий ослабит интеллектуальные способности Раков, поэтому нежелательно вести важные переговоры и принимать самостоятельные решения.

В середине месяца Раки могут последовать за неоправданными надеждами, поэтому им лучше более здраво отнестись к оценке ситуации. То же самое относится к 20 февраля, но, кроме того, возникнут негативные обстоятельства объективного характера, из-за чего этот день неблагоприятен для деловой активности. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами точно такой же, что указывает Ракам, откуда им ждать проблем. На эти же неблагоприятные промежутки гороскоп не рекомендует никакую самостоятельную, одиночную деятельность. Ракам следует работать в коллективе на втором плане. Но после 20 февраля предпочтительной окажется именно одиночная деятельность.

Прогноз по сфере финансов благоприятный, некоторые сложности ожидаются только 1 – 3 и в выходные 15 – 16 февраля.

Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 20 февраля положительный, а далее отрицательный. Материальное положение благополучное.

В первой декаде февраля у Раков-мужчин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы и взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не вполне подходит 1 – 3 февраля. В сфере финансов затруднения возникнут 5 – 6 февраля.

У Раков-женщин 1 – 3 февраля тоже сложности ожидаются во всех направлениях деятельности, на остальные дни декады прогноз благоприятный.

Во второй декаде у Раков-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз для финансовой деятельности и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе затруднения ожидаются 16 – 17 и 20 февраля. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами преимущественно отрицательный.

У Раков-женщин гороскоп полностью положительно оценивает финансовую деятельность. В основной работе, а также при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрам трудности ожидаются 13 – 16, 19 и 20 февраля.

В третьей декаде у Раков-мужчин остаётся положительным прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (тут кроме 21 – 22 февраля). В основной работе сложности возникнут 21 – 22 и 27 – 29 февраля, а при взаимодействии с местными деловыми партнёрами – в промежуток 27 – 29 февраля.

У Раков-женщин практически для всей деятельности прогноз благоприятный.

Лев

У Львов-мужчин прогноз на февраль в профессиональном плане скорей неблагоприятный. В астрологическом фоне значительное место занимают напряжённые аспекты Нептуна с Юпитером и Меркурия с Марсом, которые предопределят ситуацию практически на весь месяц. Из-за негативного Нептуна у Львов сложится необъективная картина действительности, в результате они будут склонны к принятию неверных решений.

В феврале Львы окажутся не готовы к самостоятельной деловой активности, и гороскоп рекомендует в первой декаде, до 11 числа, а также после 25 февраля, работать в коллективе, на втором плане.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей отрицательный на промежутки 1 – 10 и 26 – 29 февраля. На середину месяца прогноз благоприятный, наилучший период для работы – промежутки 12 – 13 и 16 – 20 февраля. В середине месяца возможен неожиданный поворот в делах, когда, запланировав одно, Львы обнаружат нечто другое, возможно, даже более ценное.

Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами такой же. В первой декаде и в конце месяца (с 26 числа) рекомендуется минимальная деловая активность и отказ от самостоятельного принятия решений. В середине месяца возможны неожиданные удачные действия, возможно, с новыми партнёрами, а также на этот период гороскоп даёт положительный прогноз для командировок, дальних поездок.

Финансовая деятельность большей частью будет неудачной, положительный прогноз гороскоп даёт на промежутки: 1 – 4, 6 – 8, 18 – 19 и 28 – 29 февраля.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до 9 февраля и после 27 февраля благополучное, а в остальное время неудовлетворительное.

У Львов-женщин астрологический фон почти полностью сформируется гармоничными аспектами, в первую очередь Юпитера, но также и ближних планет – Меркурия, Венеры, Марса. В течение всего месяца будут существовать исключительно благоприятные условия для самостоятельной, одиночной деятельности и для применения своих деловых качеств.

Коллективная работа, по гороскопу, будет успешной до 14 числа, а затем до конца февраля условия будут не вполне подходящими, и Львам в это время лучше рассчитывать на себя. Наилучшее время для коллективной деятельности – до 10 февраля, а для самостоятельной работы – с этой даты и до 27 февраля. Прогноз по основной работе положительный на весь месяц, кроме 1 февраля (не следует в этот день принимать ответственное решение).

Наибольшего успеха Львы достигнут в промежутки 10 – 19 и 22 – 26 февраля. В середине месяца возможно неожиданное везение.

Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами такой же. 21 февраля не рекомендуется принимать ответственное решение и рисковать. Из-за негативной Венеры, в этот день Львы могут совершить ошибку, которая повлияет на их профессиональное положение и карьеру. А для продвижения в карьере наилучшее время – первая декада, до 10 числа.

Прогноз по финансовой деятельности положительный, но 16 – 17 февраля категорически не рекомендуется предпринимать что-либо, так как негативное Солнце создаст в этот день серьёзные сложности.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на период до 14 февраля положительный, а далее негативный. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 16 – 17 февраля.

В первой декаде февраля у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательной. Финансовая деятельность оценивается негативно в промежуток 9 – 19 февраля, и положительно в остальные дни.

У Львов-женщин, кроме 1 февраля, благоприятный период для выполнения основных профессиональных обязанностей и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по сфере финансов полностью положительный.

Во второй декаде у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами благоприятный, а в финансовой сфере преимущественно негативный.

У Львов-женщин гороскоп даёт полностью положительный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности не подходит промежуток 16 – 17 февраля.

В третьей декаде у Львов-мужчин прогноз для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами до 26 февраля благоприятный, а далее негативный. Для решения финансовых вопросов пригоден только промежуток 28 – 29 февраля.

У Львов-женщин, за исключением 21 февраля, положительный прогноз по основной работе, взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов.

Дева

У Дев-мужчин февраль в профессиональном плане окажется не очень удачным. В астрологическом фоне, особенно в середине месяца, наблюдается большое количество краткодействующих аспектов ближних планет – Меркурия, Венеры, Марса, а также Солнца – которые создадут множество разнообразных помех для деловой активности Дев. Самостоятельно действовать гороскоп разрешает только в первой декаде, до 9 числа, а затем до конца месяца это нежелательно.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей в целом положительный, однако, 9, 12 – 13 и 15 – 16 февраля Девы столкнутся с трудностями. Во все эти дни на них будет негативно влиять Венера, из-за чего они будут склонны к легкомысленным действиям и неудачным решениям. Важные дела лучше перенести на третью декаду: с 20 февраля ситуация станет особенно благоприятной.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный. Гороскоп оценивает положительно только 6 – 8 и 28 – 29 февраля. Месяц не подходит для эффективной работы, деловых встреч, заключения новых контрактов, а также обращения в официальные органы и юридические организации.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный на период до 16 февраля и негативный на остальные дни до конца месяца.

Финансовая деятельность Дев, тем не менее, характеризуется как успешная в течение всего февраля, хотя на 8 – 9 февраля не рекомендуется что-либо планировать (из-за негативной Венеры).

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые: в период с 12 по 28 февраля гороскоп обещает много напряжённых моментов. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный, благоприятными будут только промежутки 6 – 8 и 28 февраля. Материальное положение тоже в основном неудовлетворительное.

У Дев-женщин астрологическая ситуация в феврале будет лучше, чем у мужчин: напряжённых аспектов в гороскопе существенно меньше. Тем не менее, в течение всего месяца эти аспекты будут давать себя почувствовать, хотя их действие каждый раз будет кратковременным. В итоге февраль в представлении Дев будет хлопотным месяцем, когда всё время что-нибудь происходит, и нельзя расслабиться, отвлечься от работы. В течение всего февраля от них ожидается самостоятельная активность, принятие собственных решений, при этом 7 – 9 и 18 – 20 февраля Дева следует проявить особую осторожность, так как Солнце создаст ситуацию, когда обстоятельства будут против них. Лучше на эти дни ничего не планировать, а также не принимать на себя ответственность.

Прогноз по основной работе в целом благоприятный, но регулярно возникающие помехи (из-за напряжённых аспектов) не позволят Девам развить свою деятельность до уровня значительных успехов. Неблагоприятными будут промежутки: 4 – 5, 15 – 17, 20 – 21, 29 февраля.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами можно считать положительным, хотя определённые сложности ожидаются 4 – 5 и 13 – 17 февраля. В первый промежуток, из-за Меркурия, у Дев будут разногласия с партнёрами, которые в эти дни они не смогут уладить. Во второй период, под влиянием Венеры и Марса, Девы будут торопиться с решениями, возможно, испытывать раздражение, в общем, это тоже неподходящий момент для деловых контактов.

Взаимодействие с далёкими партнёрами не рекомендуется в промежуток 9 – 20 февраля. Лучше ограничиться периодом 1 – 8 февраля, для которого у гороскопа прогноз наилучший.

Финансовая деятельность характеризуется как успешная, за исключением промежутков 1 – 2 и 13 – 14 февраля.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 11 – 13 и 18 – 20 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, особенно для третьей декады. Материальное положение с 9 по 17 февраля неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

В первой декаде февраля у Дев-мужчин полностью положительный прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе затруднения возникнут 9 февраля, а в сфере финансов – в промежуток 8 – 9 февраля. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется негативно.

У Дев-женщин в основной работе небольшие затруднения возможны 4 – 6 февраля. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не вполне подходит промежуток 4 – 5 февраля. При работе с далёкими деловыми партнёрами трудности возможны 9 – 10 февраля. Прогноз по финансам положительный, за исключением 1 – 2 февраля.

Во второй декаде у Дев-мужчин в основной работе сложности возможны 12 – 16 февраля, а при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 16 – 20 февраля. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами полностью негативный, а по финансам – полностью положительный.

У Дев-женщин в основной работе затруднения ожидаются 15 – 17 февраля. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 13 – 17 февраля, а для решения финансовых вопросов – промежуток 13 – 14 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный.

В третьей декаде у Дев-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и финансовой сфере. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит 28 – 29 февраля. Прогноз по работе с далёкими партнёрами отрицательный.

У Дев-женщин сфера финансов и сотрудничество с местными деловыми партнёрами оцениваются положительно, а основная работа и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами – преимущественно положительно.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на февраль в целом неплохой, но в третьей декаде, с 21 числа, на них начнёт воздействовать напряжённый аспект Сатурна с Меркурием, который ослабит интеллектуальные и коммуникативные способности Весов и, кроме того, создаст некие внешние помехи для продвижения в работе. Поэтому Весам на этот период лучше ничего не планировать, а всю важную работу постараться успеть выполнить до указанной даты. Также в третьей декаде гороскоп не рекомендует проявлять самостоятельность, работать в одиночку и предпринимать карьерные шаги.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на первые две декады преимущественно положительный: сложности ожидаются только 15 – 17 февраля (переоценка собственных возможностей). С 21 февраля рекомендуется уменьшить деловую активность до минимума.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами также неблагоприятен на третью декаду, но негативно период оценивается не с 21, а с 19 февраля. Кроме того, не рекомендуется работать в выходные 15 – 16 февраля. Наилучший период – первая декада (1 – 8 февраля).

Сотрудничество с далёкими партнёрами возможно в течение всего месяца: затруднения в третьей декаде ожидаются только 21 – 22 и, возможно, 25 февраля. А до этого ещё 6 – 7 февраля будет момент, когда из-за Венеры, Весы могут принять легкомысленное решение. Наилучший период – 9 – 17 февраля.

Финансовая деятельность в первые две декады будет успешной, но неустойчивой, сложности ожидаются 6, 9 – 11, 15 – 16 (выходные) февраля. Третья декада для работы непригодна.

Ситуация в доме, отношения с близкими 6 – 7 и 21 – 23 февраля напряжённые, а в остальном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, за исключением 1 – 3, 9 – 11, 18 – 19, 25 – 27 февраля. Материальное положение благополучное, но 6 – 7 и 22 – 23 возможны проблемы.

У Весов-женщин в течение всего месяца в гороскопе присутствуют напряжённые аспекты Солнца – с Сатурном и Плутоном, которые отрицательно скажутся на трудоспособности Весов, хотя в большинстве случаев Весы с этим справятся. Кроме того, напряжённый аспект Марса с Юпитером будет действовать во второй и третьей декаде, осложняя работу в финансовой сфере и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами.

В целом, рекомендуется планировать всю работу на первую половину месяца, так как в это время Весы будут иметь значительную поддержку от гармоничных аспектов Меркурия, Юпитера, Марса, и смогут достичь заметных положительных результатов в работе. Для этого гороскоп рекомендует в первой декаде действовать в составе коллектива, а во второй – больше полагаться на себя (а в третьей декаде лучше избегать активности и ответственности).

Прогноз по основной работе большей частью благоприятный. Сложности ожидаются 15 – 17 и 20 февраля. Наилучший период для работы – первая декада (1 – 8 февраля). Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами лучше всего подходит период 1 – 11 февраля. Дальше ситуация станет неустойчивой и заметных успехов достичь не удастся. С 15 февраля в гороскопе преобладают негативные оценки.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятен до 18 февраля. Дальше, особенно 18 – 22 февраля, лучше ничего важного не предпринимать.

В сфере финансов сложный период – промежуток 16 – 25 февраля. Это как раз аспект Юпитера с Марсом создаст неблагоприятные для работы условия, подталкивая Весы к опрометчивым решениям.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 12 февраля благополучные, а дальше преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный только на промежуток 9 – 17 февраля. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде февраля у Весов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный. В финансовой сфере сложности ожидаются 6 и 9 – 10 февраля, а при работе с далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 6 – 7 февраля.

У Весов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, выполнению основных профессиональных обязанностей, взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами, сфере финансов.

Во второй декаде у Весов-мужчин в основной работе сложности ожидаются 15 – 17 февраля, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – в выходные 15 – 16 февраля. Прогноз по сфере финансов положительный, за исключением 11 – 12 и 15 – 16 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами благоприятный.

У Весов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут 15 – 17 и 20 февраля. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 11 – 15 февраля. При работе с далёкими деловыми партнёрами сложности возникнут 18 – 20 февраля.

В третьей декаде у Весов-мужчин прогноз по всей деятельности отрицательный.

У Весов-женщин преимущественно положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для работы с далёкими партнёрами период не подходит. Финансовая деятельность будет успешной только 26 – 29 февраля.

Скорпион

Хотя у Скорпионов-мужчин в астрологическом фоне февраля преобладают гармоничные аспекты, картину испортит негативный аспект Плутона с Ураном. Он указывает на то, что происходящие в этом месяце изменения окажутся неблагоприятными для Скорпионов. Гороскоп рекомендуется сосредоточиться на одиночной, самостоятельной работе, а если придётся действовать совместно с коллегами, отказаться от инициативы. Месяц, кроме того, не подходит для карьерного роста. Также возможны трения с руководством и, в результате, ослабление профессиональных позиций.

Прогноз по выполнению основной работы в целом положительный: заметные сложности ожидаются только 15 – 17 февраля – в этот момент сформируются крайне неблагоприятные внешние обстоятельства, и Скорпионам будут угрожать такие опасности как травмы в результате несчастного случая. Кроме того, возможны проблемы, не причиняющие вреда здоровью, но оказывающие какое-то другое негативное воздействие, превосходящее обычный уровень. Очень возможно, что это будет связано с сотрудничеством с местными деловыми партнёрами – поскольку прогноз по этому направлению деятельности негативный почти до конца месяца, и указанная дата (15 – 17 февраля) тоже гороскопом отмечена.

Желательно в феврале никаких дел с местными партнёрами не иметь, а также не рекомендуется обращение в официальные органы и юридические организации. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами на весь благоприятный. Возможно, Скорпионам предстоит командировка, дальняя поездка или они будут целиком поглощены сотрудничеством в этом направлении.

Прогноз по финансам положительный, с улучшением к концу месяца, а трудности ожидаются только 2 и 7 – 8 февраля.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 15 – 17 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

На Скорпионов-женщин в феврале значительное негативное воздействие окажут аспекты Урана с Плутоном и Венерой. Плутон указывает, что происходящие в этом месяце перемены будут нежелательны для Скорпионов, а Венера говорит о сложностях в отношениях с окружающими, ухудшении социального положения, проблемах с карьерой (продвижением или удержанием на прежнем уровне).

Гороскоп негативно оценивает коллективную деятельность Скорпионов и рекомендует сосредоточиться на одиночной работе. Если же придется работать совместно с коллегами, то лучше не проявлять инициативы, оставаться на втором плане. Прогноз по основной работе в целом положительный, но лучше успеть закончить важные дела к третьей декаде. Неблагоприятные для работы промежутки: 15 – 17 февраля и большая часть третьей декады. Наилучшее время для работы: 3 – 13 февраля.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами почти полностью оценивается как успешное. Исключением являются промежутки 1, 15 – 17, 29 февраля. Вероятно, для Скорпионов правильно будет сосредоточиться именно на этом виде деятельности, поскольку прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами на февраль преимущественно негативный. Только в начале месяца, 2 – 4 февраля, и ещё 12 – 13 февраля для Скорпионов возможна успешная совместная деятельность.

Прогноз по финансам тоже негативный: здесь только 5 – 6 и 24 – 27 февраля оцениваются положительно. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутков 1 – 3 и 15 – 18 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение неудовлетворительное, положительно характеризуется только промежуток 4 – 8 февраля.

В первой декаде февраля у Скорпионов-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В сфере финансов затруднения ожидаются 2 и 7 – 8 февраля. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами негативный.

У Скорпионов-женщин также положительный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит 2 – 4 февраля, а для финансовой деятельности – только 5 – 6 февраля.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин положительно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В основной работе сложности ожидаются 15 – 17 февраля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами отрицательный.

У Скорпионов-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 15 – 17 февраля. Прогноз по сфере финансов и работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, за исключением 21 и 27 – 28 февраля.

У Скорпионов-женщин прогноз по основной работе преимущественно негативный, а по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный. В финансовой сфере работа будет успешной только 24 – 27 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин прогноз на февраль в целом благоприятный, хотя регулярно в астрологическом фоне будут появляться негативные аспекты ближних планет и Солнца. Но как таковой фон сформируется из гармоничных аспектов, что положительно отразится на профессиональной деятельности Стрельцов. Прогноз по выполнению основной работы преимущественно благоприятный. Сложности ожидаются в промежутки 2 – 5 и 15 – 18 февраля. В первом случае Стрельцы попадут под влияние негативного аспекта Марса с Меркурием, из-за чего произойдёт ослабление интеллектуальных способностей и прилив энергии и агрессивности. В этот период Стрельцам не следует принимать важных решений, навязывать свою точку зрения и действовать самостоятельно.

Во втором промежутке негативная Венера будет подталкивать Стрельцов к уходу от решения в ответственный момент. Здесь Стрельцам следует руководствоваться решением коллег в коллективной работе. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами скорей неблагоприятный.

В течение всего месяца Стрельцам придётся регулярно преодолевать помехи, так что для выполнения работы будет оставаться мало времени. Положительно в гороскопе оцениваются только 7 – 10, 19 – 20 и 26 – 27 февраля.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в прогнозе выглядит не намного лучше: особенно заметные сложности возникнут 2 – 3, 6 – 7, 14 – 15 и 26 – 28 февраля. В начале месяца Стрельцы будут склонны к преувеличению своих возможностей, поэтому им следует проявить осторожность, чтобы не принять на себя непомерные обязательства.

В конце февраля проблемы возникнут из-за неожиданных изменений и торопливости в действиях. Прогноз по финансам благоприятный, только 6 – 8 февраля не следует проводить ответственных операций.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, за исключением 16 – 17 и 24 февраля.

У Стрельцов-женщин прогноз на февраль в профессиональном плане неблагоприятный. В астрологическом фоне значительное место занимают негативные аспекты, в том числе аспект Плутона с Сатурном, который будет действовать весь месяц. Это сулит длительный период, наполненный трудностями, конфликтами с коллегами и руководством, некими изменениями и событиями, ухудшающими профессиональное положение Стрельцов.

Период полностью непригоден для коллективной деятельности и продвижения в карьере. Гороскоп рекомендует заниматься одиночной, самостоятельно работой. Прогноз по выполнению основной работы отрицательный на весь месяц. В феврале не следует начинать новую, ответственную работу. Если же Стрельцы будут вынуждены заняться ей, их ожидает тяжёлое время.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами несколько лучше: здесь трудности локализованы в двух промежутках: 14 – 17 и 28 – 29 февраля (правда, будут ещё и кратковременные помехи 6 и 12 числа, но Стрельцы быстро справятся с ними). В первом случае Стрельцы проявят невнимательность к нуждам партнёров или примут легкомысленное и конфликтное решение. В конце месяца произойдут нежелательные события, Стрельцы не смогут справиться с их последствиями (поэтому не рекомендуется на эти дни намечать что-либо важное).

Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется как успешное. Возможно, Стрельцы отправятся в удачную командировку или окажутся полностью поглощены неким проектом с партнёрами. Можно рекомендовать им ограничиться этой деятельностью.

Прогноз по финансовой деятельности тоже положительный, хотя середина февраля в гороскопе проседает: 8 – 9, 14 – 16, 17 – 18 будут не самыми подходящими моментами для работы.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но в целом благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 10 – 12 февраля. Материальное положение неустойчивое: трудности ожидаются 6, 12, 14 – 17, 28 – 29 февраля.

В первой декаде февраля у Стрельцов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный только на 7 – 10 февраля. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами трудности возникнут 2 – 7 февраля, а в финансовой сфере – в промежуток 6 – 7 февраля.

У Стрельцов-женщин гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с местными (кроме 6 февраля) и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит 8 – 9 февраля. Прогноз по основной работе негативный.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе сложности ожидаются 15 – 18 февраля. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный.

У Стрельцов-женщин основная работа характеризуется негативно. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только 18 – 20 февраля, а при работе с далёкими партнёрами небольшие затруднения могут возникнуть 14 и 20 февраля. В сфере финансов проблемы возможны 14 – 16 и 17 – 18 февраля.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин положительно оцениваются основная деятельность и финансы. Прогноз по сотрудничество с местными деловыми партнёрами преимущественно негативный, а при работе с далёкими партнёрами сложности ожидаются 26 – 28 февраля.

У Стрельцов-женщин прогноз по основной работе остаётся негативным, по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности – положительным, а при работе с местными партнёрами трудности возникнут 28 – 29 февраля.

Козерог

Гороскоп на февраль у Козерогов-мужчин в профессиональном плане относительно благоприятный. Главные сложности создаст негативный Сатурн, из-за которого у Козерогов возникнут проблемы с коллективной деятельностью и продвижением в карьере (или сохранением своего профессионального положения).

По гороскопу, в промежуток 5 – 22 февраля предпочтительной для них является одиночная, самостоятельная деятельность. Ну, и в остальных направлениях деятельности главные трудности ожидаются в середине месяца. Так, в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами негативно характеризуются промежутки 9 – 10, 12 и 15 – 17 февраля. Влияние Сатурна в эти дни будет дополнено негативным воздействием Марса и Меркурия, ухудшающим интеллектуальные и коммуникативные способности Козерогов. Период плохо подходит для совместных действий с коллегами и обсуждения острых вопросов. Но с 18 февраля и до конца месяца ситуация оценивается как благоприятная для работы.

Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами лучше всего подходит первая декада: промежуток 1 – 9 февраля оценивается гороскопом очень хорошо. Затем дела пойдут похуже, а в промежутки 11 – 14 и 19 – 22 февраля Козероги столкнутся с помехами. Во втором случае они рискуют принять желаемое за действительное и увлечься неосуществимыми идеями. Для решения финансовых вопросов непригодны промежутки: 9, 12 – 14 и выходные 15 – 16 февраля. На остальные дни прогноз благоприятный.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение в целом неудовлетворительное.

У Козерогов-женщин ситуация в целом благоприятная, но с 13 числа и до конца месяца на них будет воздействовать негативный Сатурн, что создаст проблемы в совместной работе с коллегами, а также в эти дни вероятны конфликты с руководством. Поэтому на этот период гороскоп даёт отрицательный прогноз по коллективной работе и продвижению в карьере. Но до 13 числа прогноз по работе положительный, соответственно, Козероги могут успеть выполнить некоторые профессиональные задачи.

Ситуация с основной работой характеризуется как не очень благоприятная: по крайней мере, до 20 февраля Козероги будут периодически сталкиваться с помехами и неприятностями. Наихудший для работы период – промежуток 15 – 19 февраля. Из-за Марса и Меркурия в этот момент Козероги испытают прилив сил, но при этом у них ослабнут интеллектуальные и коммуникативные способности, что чревато агрессивным поведением и легковесными поспешными решениями.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный на весь месяц. Наилучший период для работы: 15 – 24 февраля. Успешное сотрудничество с далёкими партнёрами возможно только до 13 февраля – далее, из-за Сатурна, продвижение в делах станет невозможным. Не следует отправляться в командировку (в дороге могут произойти неприятные происшествия).

Для решения финансовых вопросов не подходит середина месяца, точней, период 11 – 25 февраля. Правда, трудности будут не очень серьёзными, вероятно, это какие-то досадные хлопоты, но, на всякий случай, лучше это учитывать.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, кроме 6, 9, 12 и 15 – 17 февраля.

В первой декаде февраля у Козерогов-мужчин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе, при взаимодействии с местными партнерами и в сфере финансов сложности возникнут 9 – 10 февраля.

У Козерогов-женщин положительно оцениваются сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов. В основной работе трудности ожидаются 2, 5, 8 февраля.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин в основной работе и при взаимодействии с местными партнерами затруднения возникнут 12 и 15 – 17 февраля. Прогноз по финансам до 17 февраля отрицательный. Для работы с далёкими партнёрами подходит только промежуток 17 – 18 февраля.

У Козерогов-женщин полностью положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности преимущественно отрицательный.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз для основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, финансовой деятельности. Работа с далёкими деловыми партнёрами будет проходить с небольшими сложностями.

У Козерогов-женщин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и финансам благоприятен только на 28 – 29 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

Водолей

В феврале в течение всего месяца на Водолеев-мужчин будет воздействовать аспект Плутона с Венерой, который негативно повлияет на отношениях с коллегами, руководством и окружающими. Возможно, это будет происходить по объективным причинам, независимо от воли Водолеев, и в этом случае они могут только пытаться избегать опасных ситуаций. По этой причине гороскоп негативно оценивает совместную деятельность с коллегами и прогнозирует возможное осложнение отношений с руководством. Рекомендуется самостоятельная одиночная работа (но в промежуток 18 – 20 февраля лучше не принимать важных, ответственных решений, так как Водолеи рискуют ошибиться в своих возможностях). С 21 февраля начнёт действовать гармоничный аспект Юпитера и Сатурна, который исправит ситуацию: с этого момента и до конца февраля прогнозы становятся положительными.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на период 9 – 20 февраля преимущественно негативный, особенно выделяется уже упоминавшийся промежуток 18 – 20 февраля. Важную работу лучше выполнить в начале месяца, до 9 числа. В третью декаду положение будет тоже благоприятным для работы, но хуже чем в первой.

Такой же прогноз гороскоп даёт и для сотрудничества с местными деловыми партнёрами, за исключением того, что опасный промежуток 18 – 20 февраля отсутствует. Наилучший момент для работы: 1 – 4 февраля. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами наилучшей является третья декада, а середина месяца – наихудшей. В промежуток 18 – 20 февраля рекомендуется не делать ничего важного и не отправляться в командировку.

Прогноз по финансам благоприятный, некоторые затруднения возможны 6 – 7 и 14 февраля.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 15 – 20 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин в астрологическом фоне преобладают гармоничные аспекты, но они не очень выразительны. Напряжённые аспекты тоже присутствуют, и тоже слабы, и действуют кратковременно. В феврале гороскоп явно отдаёт предпочтение самостоятельной, одиночной работе.

В период, когда аспекты малоактивны, Водолеи имеют возможность осуществить свои планы даже вопреки складывающимся обстоятельствам и препятствиям. В коллективной деятельности, связанной с далёкими партнёрами, у Водолеев возникнут проблемы 6 – 7, 12 – 15 и 25 – 29 февраля. Им лучше избегать этой работы в указанные дни, а если это невозможно, свести свою деятельность (и ответственность) к минимуму. В самостоятельной работе прогноз на эти дни положительный.

Прогноз по выполнению основной работы благоприятный, за исключением 15 – 17 и 25 – 27 февраля. Оба периода неудачны для ведения переговоров и решения острых вопросов, кроме того, во втором случае Сатурн создаст препятствие, и Водолеи не смогут его преодолеть. Важной работой лучше заниматься в первую декаду. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет неустойчивым.

Период не подходит для начала нового проекта, длительной ответственной совместной работы. Основные сложности ожидаются 1, 4 – 6, 15 – 17 февраля.

Прогноз по финансам положительный. Некоторые сложности возникнут 6 – 7 февраля, видимо, в связи с далёкими деловыми партнёрами, а в целом период удачный и благополучный.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, трудности ожидаются 1 и 4 – 6 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение скорей благополучное, но 15 – 17 и 25 – 27 возникнут затруднения.

В первой декаде февраля у Водолеев-мужчин, за исключением 9 – 10 февраля, положительный прогноз по основной работе. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие трудности возникнут 6 числа, а при работе с далёкими партнёрами – в промежуток 6 – 7 февраля. Также на это дин прогнозируются небольшие трудности в сфере финансов.

У Водолеев-женщин гороскоп положительно оценивает основную работу и финансовую деятельность. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 7 – 9 февраля, а при работе с далёкими партнёрами небольшие трудности возникнут 6 – 8 февраля.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин преимущественно отрицательный прогноз по основной деятельности и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для работы с далёкими партнёрами подходит только 14 – 17 февраля. В сфере финансов сложности ожидаются 14 февраля.

У Водолеев-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возможны 15 – 17 февраля. Прогноз по финансам положительный, а взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин полностью благоприятный прогноз по всем направлениям деятельности.

У Водолеев-женщин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности возникнут 25 – 27 февраля. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит 21 – 24 февраля. Прогноз по финансовой деятельности положительный.

Рыбы

На февраль у Рыб-мужчин гороскоп в профессиональном плане в целом благоприятный. В промежуток 7 – 16 февраля на Рыб будет воздействовать аспект Юпитера с Нептуном, который окажется благоприятным для самостоятельной одиночной деятельности. В этот период они достигнут неплохих результатов в работе с далёкими деловыми партнёрами. Возможно, речь идёт об удачной деловой поездке, которая, ко всему прочему, укрепит репутацию или поспособствует продвижению в карьере. Далее, с 19 числа работа с далёкими партнёрами не рекомендуется, соответственно, желательно, чтобы Рыбы успели завершить работу до указанной даты. И, кроме того, в этот период Рыбам лучше действовать в коллективе, а не в одиночку.

Прогноз по основной работе преимущественно благоприятный. Некоторые затруднения возможны 15 – 17 и 20 – 22 февраля. Во втором случае желательно избегать конфликтов с коллегами. Также в этот момент не рекомендуются контакты с далёкими деловыми партнёрами.

Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, за исключением середины месяца, точней, 15 – 17 и 18 – 20 февраля. Возможно, Рыбы увлекутся неосуществимыми идеями и будут ожидать того же от партнёров, что вызовет непонимание и осложнит отношения. Важную работу лучше закончить в первую декаду.

Прогноз по финансовой деятельности благоприятен до 12 числа – затем до конца месяца Рыбы будут сталкиваться с небольшими, но досадными помехами.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутков 15 – 17 и 20 – 22 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме 20 – 22 февраля. Материальное положение до 12 числа благополучное, а затем в основном неудовлетворительное.

У Рыб-женщин в течение почти всего февраля в астрологическом фоне будет действовать напряжённый аспект Урана с Сатурном. Сатурн будет блокировать пути к изменению сложившейся ситуации, но, скорей всего, это даже к лучшему, поскольку негативный Уран предполагает, что эти изменения окажутся неблагоприятными и нежелательными для Рыб. Но и на эффективность профессиональной деятельности это повлияет отрицательно, поэтому в феврале Рыбам не стоит надеяться на значительные успехи в работе. Коллективная работа окажется в основном неудачной, а для одиночной лучше всего подходит промежуток 8 – 17 февраля, когда аспект Юпитера с Нептуном окажет Рыбам поддержку.

Прогноз по основной работе преимущественно негативный: отдельные кратковременные успехи возможны в течение всего февраля, но преимущественно Рыбы будут заниматься преодолением всяких препятствий, мешающих продвижению вперёд. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами помех будет меньше, но и достижений никаких не предвидится. Видимо, Рыбы будут заниматься повседневной текучкой, не более.

Взаимодействие с далёкими партнёрами будет успешным только в промежуток 8 – 17 февраля. Здесь тоже будет помогать аспект Юпитера с Нептуном, а когда его действие закончится, начнётся полоса неудач. Прогноз по финансовой деятельности негативный. В течение всего февраля не ожидается ничего хорошего, отдельные успехи возможны 1, 20 и 29 февраля.

В первой декаде февраля у Рыб-мужчин положительно оценивается вся деятельность.

У Рыб-женщин для основной работы положительно оцениваются 3 – 4 и 7 – 8 февраля. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется положительно. Для финансовой деятельности подходит только 1 февраля, а для работы с далёкими партнёрами – 1 и 8 – 10 февраля.

Во второй декаде у Рыб-мужчин прогноз по основной деятельности благоприятный на 12 – 14 и 18 – 19 февраля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов преимущественно негативный. При работе с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 19 – 20 февраля.

У Рыб-женщин при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются 18 – 20 февраля. Прогноз по остальной деятельности преимущественно отрицательный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов отрицательный. В основной деятельности и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 21 – 22 февраля.

У Рыб-женщин сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, а вся остальная работе – преимущественно отрицательно.

Москва, Денис Вербицкий

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