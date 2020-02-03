Подрались пилоты, было нечем дышать: самолет Air France не смог вовремя долететь из Парижа до Москвы

Авиакомпания Air France оказалась в центре скандала из-за рейса «Париж – Москва».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейс не задался с самого начала. Борт должен был вылететь в 12:45 по местному времени из аэропорта «Шарль-де-Голль» в Шереметьева.

Экипаж получил разрешение на взлет, лайнер вырулил к началу взлетной полосы, но через несколько минут вернулся к посадочному терминалу.

Как потом рассказали пассажиры: они услышали шум и крики из кабины пилотов. А когда самолет вернулся к терминалу им официально сообщили, что между пилотами произошла драка, и вылет состоится после замены экипажа.

На этом приключения не закончились: когда начался взлет с уже другими пилотами, пассажиры отметили, что лайнер слишком быстро набрал высоту, а потом начали жаловаться на холод и нехватку воздуха. Примерно через час после начала полета командир корабля сообщил, что борт возвращается в Париж.

В итоге, пассажиров все-таки доставили в Москву, но многие пассажиры опоздали на стыковочные рейсы и потеряли билеты, сообщает 5-tv.ru. Каким образом будет компенсированный нанесенный по вине Air France ущерб, не сообщается.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.02.20

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