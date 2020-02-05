Новый вице-мэр Челябинска раскритиковал отношение коллег к городской среде

Новый вице-мэр Челябинска Александр Егоров раскритиковал отношение коллег к городской среде.

«Если театр начинается с вешалки, то отношение к городской среде – с площади перед администрацией, – написал чиновник, официально представленный 3 февраля в мэрии. – Дано: нет перехода к центральной аллее, парковочный хаос из-за бесплатной парковки, пешеходы пачкают одежду об автомобили на узком тротуаре, нет озеленения и т.д.

Челябинску необходимо начать разворот в сторону города, удобного для жизни. Придется вложить немало усилий для решения накопившегося вороха проблем».

Как уже сообщал «Новый День», Егоров прибыл в Челябинск из Москвы, где работал заместителем начальника отдела Мосгортранса, занимаясь в числе прочего организацией выделенных линий для общественного транспорта. В Челябинске он занял пост вице-мэра пол городской среде. Напомним, в ходе «Дорожной революции», объявленной еще мэром Михаилом Юревичем, город лишился значительной части пешеходных зон и зеленых насаждений – их принесли в жертву дорогам и автопарковкам.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.02.20

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