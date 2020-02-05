В Сатке работники скорой помощи вышли на акцию протеста

В Сатке работники службы скорой помощи вышли на акцию протеста.

Как уже сообщал «Новый День», медики пытаются добиться комплектования выездных бригад в соответствии с приказом министерства здравоохранения РФ №388, согласно которому на выезд должны отправляться два медработника и водитель, либо тем фельдшерам, которые работают по одиночке, выплачивать адекватную заработную плату, а также принять меры по финансированию скорой медицинской помощи (в том числе путем повышения тарифов в территориальной программе обязательного медицинского страхования) в объеме, достаточном для обеспечения работы количества выездных бригад скорой помощи из расчета – не менее одной общепрофильной бригады на 10 тысяч населения в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, протестующие требуют обеспечить фельдшеров спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с законодательством, автомобили – всеми запчастями, проведения ремонта машин скорой помощи, а также возвращение доплат за непрерывный стаж, стопроцентной оплата ночных дежурств, пересмотра уменьшения выплаты «за вредность» и возврата «сельских» доплат.

Еще одним требованием стало восстановление на работе двух водителей, уволенных, по мнению их коллег, незаконно.

К водителям «скорых» и фельдшерам присоединились и местные жители, недовольные работой оптимизированной службы.

В региональном Минздраве заявляют, что сотрудники «скорой помощи» обеспечены спецодеждой, есть комфортные комнаты отдыха и приема пищи – сегодня в этом удостоверился заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

«Заработная плата у каждого конкретного работника зависит от квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы. В конце встречи (замминистра и с коллективом «скорой» – прим. НД) сотрудников медицинского учреждения наградили благодарственными письмами и грамотами», – сообщили в ведомстве.

Сатка, Павел Зварзин

Сатка. Другие новости 05.02.20

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