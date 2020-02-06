В Челябинске предложили совсем отказаться от саммитов ШОС и БРИКС

В Челябинске предложили отказаться от проведения мероприятий саммитов ШОС и БРИКС весной-летом текущего года.

Как уже сообщал «Новый День», первоначально предполагалось, что Челябинск станет единоличным хозяином саммитов. Однако власти города и области сорвали подготовку столицы Южного Урала к встречам глав государств – участниц, поэтому программу высшего уровня перенесли в Санкт-Петербург, а Челябинску пришлось довольствоваться мероприятиями второго плана. Тем не менее, наплыв иностранцев ожидается большой, в том числе и из Китая.

Некоторые челябинцы опасаются, что гости из Поднебесной привезут с собой и коронавирус Один из общественников обратился к губернатору Алексею Текслеру с просьбой отменить мероприятия саммита в Челябинске.

«В связи с эпидемией в Китае коронавируса считаю проведение саммита в Челябинске опасным для здоровья челябинцев, – говорится в обращении. – Жизнь и здоровье людей важнее. Мы должны исключить даже гипотетическую возможность проникновения вируса».

Реакция главы региона пока неизвестна.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.02.20

В Челябинской области экс-сотрудника Росреестра оштрафовали за помощь аферисту. / На Южном Урале сотрудник аэропорта бросил женщину с 12-летним сыном-инвалидом на руках. / Денег и так «беспрецедентно много»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась увеличить финансирование системы здравоохранения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»