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Воскресенье, 9 февраля 2020, 14:09 мск

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Южноуральцы требуют закрыть карантинный центр

Жители Сосновского района вышли на митинг против карантинного центра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Рощино устроили стихийный митинг у администрации поселка, требуя закрыть карантинный пункт для прибывших из КНР в оздоровительном центре «Утес» в деревне Ужевка. Об этом сообщается в сообществе «Рощино против вируса».

Как сообщил один из местных жителей, люди боятся распространения коронавируса, так как карантинный пункт организован в детском лагере, который находится в ветхом состоянии. Кроме того, на территорию лагеря свободно могут попасть школьники, которые находятся на вынужденных каникулах из-за карантина по гриппу и ОРВИ.

Некоторые южноуральцы отказываются выходить на работу в детский лагерь. На место митинга прибыла полиция. Кое-кто из митингующих уже грозится поджечь оздоровительный центр.

Напомним, первоначально власти Челябинской области планировали открыть карантинный центр в профилактории «Тополек» в Варне. Однако, местные жители выступили категорически против. Люди вышли на улицу. Успокаивать их пришлось вице-губернатору Анатолию Векшину, экстренно прибывшему в Варну. После этого глава Варненского района заявил, что карантинный центр открыт не будет. А через некоторое время региональный минздрав сообщил, что пункт будет открыт в деревне в Ужевка на территории Сосновского района.

По данным пресс-службы регионального минздрава, в карантинном пункте находится один человек, прибывший из КНР.

Челябинск, Виктор Елисеев

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