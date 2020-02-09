Китайцы исчезли: в Челябинской области устроили бунт против карантинного центра

В Челябинской области устроили бунт против карантинного центра.

Как уже сообщал «Новый День», центр для приехавших из Китая с целью недопущения распространения коронавируса развернули на базе областного социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста «Тополек» в Варненском районе. Предполагалось, что там будут находиться все вернувшиеся из Китая – как граждане КНР, так и южноуральцы. Чиновники особо подчеркивали: в карантинные центры помещают только здоровых людей, у которых нет никаких признаков заболевания. Однако местные жители выступили против такого соседства: поселок, в котором находится «Тополек» размещен всего в 3 км от села Варна, и в ночь на 8 февраля жители Варненского района попытались перекрыть трассу.

В ситуацию вмешались сотрудники ГИБДД, чуть позже на место приехали представители районной администрации, а также вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин. Они пытались успокоить протестующих. Но, судя по всему, получилось не очень, так как через некоторое время областные власти сообщили, что карантинного центра в «Топольке» не будет.

Не обошлось и без мистики: волнения в Варне начались после того, как пошел слух, что в «Тополек» везут около трех десятков китайцев, якобы, контактировавших с зараженными коронавирусом. Чиновники эту информацию отрицают и призывают не придумывать мифических историй.

Между тем, нашлись свидетели, которые утверждают: китайцы были, но куда-то исчезли.

«Начальство подписало распоряжение, выдали мне 12 противочумных костюмов, 400 одноразовых масок, халаты и шапочки. Мы должны были работать вдвоем. В наши задачи входил контроль состояния пациентов и отчеты. Сначала сказали, что мы будем жить на территории центра круглосуточно, но потом установили график сутки через сутки.

А вчера вечером позвонило руководство, сказало:«Все переигралось, срочно приезжайте! Везут группу китайцев». Называлась цифра 28 человек. Я собрал вещи, поехал, а в центре ничего не готово – все бегают, расставляют кровати, повара готовят ужин. Я лично видел приказ, где чёрным по белому говорилось про 28 граждан Китая, проживающих на территории Челябинской области. Точной информации о том, откуда эти люди, не было. Они работали то ли на пилораме, то ли на каком-то производстве. Возможно, у них был контакт с человеком, который был заражен, поэтому и было принято решение экстренно везти их к нам. Но китайцы, узнав, что их собираются изолировать, разбежались – нашли только троих. Их даже в автобус не успели посадить», – цитирует 74.ru одного из варненских медиков.

И добавляет, что следов китайцев на территории местной больницы не нашли. Почему искали именно в этом месте, не уточняется.

Между тем, вице-губернатор Ирина Гехт заявила: «Сегодня на территории области нет ни одного случая коронавируса». Все меры, предпринимаемые сегодня регионом, носят профилактический характер».

«Карантинные пункты – это важная профилактическая мера и требование Роспотребнадзора», – настаивают в областном минздраве, подчеркивая, что такие пункты создаются для наблюдения за здоровыми людьми:

⁃ на протяжении двух недель в ежедневном режиме прибывших в центр осматривают врачи;

⁃ при проявлении даже небольших симптомов больные направляются в инфекционные отделения стационаров;

⁃ больницы оснащены всеми необходимыми препаратами, созданы изолированные боксы;

⁃ карантинные пункты открываются во всех регионах РФ.

Кстати, вчера днем в ведомстве сообщили, что 15 человек, недавно вернувшихся из КНР, размещены в инфекционном отделении Миасского медицинского центра «Северный», где будут в течении 14 дней находиться под присмотром врачей. Что это за люди – южноуральцы или китайцы – не уточняется.

«В Миассе все готово как для осмотра и временного расположения здоровых граждан, так и для изоляции в отдельные боксы уже заболевших», – отметили в министерстве.

Кроме того, стало известно, что для обеспечения профилактических мероприятий по нераспространению коронавируса на территории региона в деревне Ужевка Сосновского района развернут резервный пункт временного размещения. «По мере необходимости в него буду направляться граждане Китая, постоянно проживающие на нашей территории, но прибывшие недавно со своей родины», – сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Варна, Павел Зварзин

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