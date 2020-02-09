Уйдут в подполье? Из-за протестов населения в Челябинской области отказались от второго карантинного центра

Карантинного центра для прибывших из Китая в деревне Ужевка Сосновского района тоже не будет. Это уже второй центр, от которого власти отказались из-за протестов жителей.

Как уже сообщал «Новый День», первоначально карантинный пункт планировалось открыть в Варненском районе, но в ночь на субботу местные жители устроили акцию протеста и грозили перекрыть трассу. В результате власти заявили, что карантинного центра в районе не будет. И сообщили, что пункт будет открыть в Сосновском районе.

Но сосновцы тоже не захотели терпеть соседство с теми, кого помещают в карантин, и опять же взбунтовались.

Сегодня министр здравоохранения Юрий Семенов сообщил, что и в Сосновском районе центра не будет. Шестерых постояльцев, что уже находятся в центре, обещали вывезти сегодня до конца дня.

По словам Семенова, все они имеют вид на жительства в Челябинской области, врачам необходимо проверить состояние их здоровья. Правда, власти пока не решили, где все-таки откроют центр. Обещают принять решение в понедельник.

Не открывать центр правительство не может – таково предписание Роспотребнадзора. Но, учитывая реакцию населения, могут не придавать свое решение широкой огласке.

Челябинск, Павел Зварзин

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