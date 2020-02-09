Теперь и в Сосновском районе: южноуральцы продолжают выступать против карантинных центров

Волнения вокруг карантинного центра начались еще в одном районе Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», накануне жители Варненского района довольно бурно выступили против размещения карантинного центра для вернувшихся из Китая в профилактории «Тополек». В результате правительство области заявило, что в Варненском районе центра не будет.

Затем минсоц сообщил, что альтернативный центр организуется в Сосновском районе. Но сегодня стало известно, что и там местные жители выступают против. Они возмущены тем, что центр находится поблизости от жилых домов и мимо него дети ходят в школу. А сейчас, когда учебное заведение закрыли на карантин, школьники гуляют на территории центра.

Сегодня местные жители вышли на акцию протеста.

К митингующим приехала Раиса Косарева – начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области, которая заявила, что опасности нет пишет RT.

В региональном Минздраве уточнили, что в карантинном центре сейчас находится один уроженец Китая, признаков коронавируса у него нет, но он должен находиться под наблюдением, поэтому никаких причин для паники нет.

Сегодня в центр должны были привезти новый пациентов, но протестующие не дали машине проехать. Сосновцы заблокировали подъезды к центру и заявили, что будут стоять до последнего. К центру стягивают полицию.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.02.20

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