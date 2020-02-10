В Таиланде погибли двое детей из Челябинской области

Дети из Челябинской области погибли в Таиланде при столкновении катеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла утром 19 февраля на острове Пхукет в Таиланде.

В катер, перевозивший российских туристов врезалось другое судно. Из 36 россиян пострадали 20 человек, два ребенка (мальчик 12 лет и девочка 6 лет) погибли.

По информации посольства, погибшие – брат и сестра из Челябинской области. В Таиланд они приехали в бабушке. Перед роковым столкновением дети оказались на носу катера.

Власти Челябинской области заявили, что готовы помочь семье погибших детей. Следственный комитет России начал проверку по факту трагедии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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