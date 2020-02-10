В Таиланде погибли два ребенка из России

В Таиланде произошла авария на воде, столкнулись два скоростных катера. В результате погибли российские туристы – 12-летний мальчик и 6-летняя девочка, еще 22 человека получили ранения.

Как сообщает The Phuket News, ЧП произошло утром в канале, соединяющем две главные гавани острова с бухтой на восточной стороне. На одном судне был только тайский экипаж, на другом – 39 российских туристов.

В результате аварии травмы получили 24 человека, среди них 21 россиянин, рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин РИА «Новости».

Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У пяти человек были незначительные ушибы, после оказания медицинской помощи они покинули больницу.

Правоохранители Таиланда выясняют причины произошедшего.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 10.02.20

«Один предлагал всех порезать», – пассажиров автобуса закрыли в салоне с вооруженными людьми (ВИДЕО). / Сургутяне, которых чуть не заморозили насмерть в своих домах, подключают к конфликту с ЭК «Восток» прокуратуру. / Убийца двух кошек приговорен к исправительным работам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»