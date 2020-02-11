Минздрав объясняет снижение зарплат финансовыми просчетами

Руководство челябинской поликлиники №5 пытается переложить на сотрудников ответственность за свои финансовые просчеты – такой вывод можно сделать из комментария регионального минздрава по ситуации со снижением зарплат.

Как уже сообщал «Новый День», о возможном снижении выплат с 1 марта предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска. Руководство учреждения объяснило снижение зарплаты изменением подушевого тарифа, тарифа на инструментальные исследования и так далее. В минздраве Челябинской области считают по-другому. Вопрос обсуждался накануне на заседании балансовой комиссии.

«Поликлинике №5 оказана финансовая поддержка за счет областного бюджета, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Члены комиссии подчеркнули: снижение зарплаты происходит в результате неправильного ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Если сравнивать с предыдущим периодом, то заработанные ЛПУ средства за счет ОМС увеличились: 21,1 млн рублей в январе 2019 года и 21,7 млн рублей в январе 2020.

Сначала года значительно увеличились тарифы и на оплату неотложной помощи, почти в два раза за профилактические осмотры, диспансеризацию. Если раньше поликлиники получали средства за уже прикрепленное население, то сегодня им необходимо охватить как можно больше людей, ведь каждый человек – приносит дополнительные средства. Подобные изменения должны стать хорошей мотивацией для выявления медиками разного рода заболеваний на ранней стадии».

Что конкретно могло спровоцировать ожидаемый руководством медучреждения дефицит средств, не поясняется.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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