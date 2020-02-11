На Южном Урале объявили угрозу смога

В пяти городах Челябинской области объявили режим НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинской гидрометцентре, 11-12 февраля в регионе ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В связи с этим, в Челябинске, Златоусте, Коркино и Карабаше с 22 часов 11 февраля до 19 часов 12 февраля объявлен режим НМУ первой степени. С 2 часов до 19 часов 12 февраля режим «черного неба» будет действовать в Сатке.

Аналогичные предупреждения направлены также отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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