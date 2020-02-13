На Урале решают судьбу пенсионерок, наладивших подпольное производство алкоголя в промышленных масштабах

В Верхнеуральске началось рассмотрение дела трех пенсионерок, наладивших подпольное производство алкоголя в промышленных масштабах. На скамье подсудимых женщины 59 и 64 лет.

Как уже сообщал «Новый День», история стартовала в 2016 году, когда в городе остановила производство винокуренная компания «Январь».

Вообще, выпускать спиртные напитки в Верхнеуральске начали еще в 1885 году. В советское время объемы производства довели до 3 млн бутылок в год, но антиалкогольная кампания Горбачева этот поток «осушила».

В 90-ые годы в городе вновь начали выпускать крепкие алкогольные напитки, но в начале XXI века на заводе произошел пожар, уничтоживший все оборудование. В 2007 году на заводе появилась компания «Январь»: здание отремонтировали, закупили автоматизированные итальянские линии и возобновили производство. Но опять что-то не заладилось: в 2012 году предприятие пытались продать, потом не смогли переоформить лицензию, а в 2014 году начали процесс ликвидации компании. Ликвидатором была назначена индивидуальный предприниматель Надежда Комарова, основным видом деятельности которой заявлялась розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями.

В январе 2016 года производство официально закрыли, а в апреле 2016 года прекратила существование и винокуренная компания «Январь».

Оборудование продавать почему-то не стали, а просто законсервировали. И в конце 2017 года линии запустили вновь.

Все та же Комарова предложила двум бывшим сотрудницам предприятия начать собственный бизнес. Татьяна Образцова и Ольга Букасева после ликвидации «Января» ушли на пенсию и делать им было особо нечего, поэтому они согласились.

Женщины наняли два десятка уволенных с завода рабочих, запустили законсервированное оборудование и начали выпускать крепкий алкоголь десяти известных наименований. За четыре месяца они продали 40 тысяч бутылок водки на 7 млн рублей, еще 90 тысяч бутылок, общей стоимостью свыше 18 млн, отправить на реализацию не успели.

Несмотря на столь значительный масштаб, в городе возобновления производства не заметили, хотя рабочие потом утверждали, что были абсолютно уверены в легальности своей работы. Куда девалась произведенная продукция, они не знали: водку увозили куда-то по ночам.

Вряд ли бутлегерши рискнули стать поставщиками торговых сетей, скорее всего их покупателями были небольшие торговые точки, однако о производстве узнали правообладатели марок, за которые верхнеуральцы выдавали свою водку. Они и обратились в полицию.

В результате, в марте 2018 года к пенсионеркам пришли сотрудники управления экономической безопасности МВД России.

Всю продукцию конфисковали (она, кстати, оказалась довольно высокого качества), а пенсионерок-бутлегерш обвинили в незаконном производстве алкоголя с целью сбыта, использовании чужого товарного знака и подделке сертифицированных марок. Ущерб, нанесенный правообладателю, оценили в 540 тысяч рублей.

Владельцы верхнеуральского завода и оборудования заявили, что были не в курсе происходящего на их предприятии. Городские власти тоже утверждают, что не подозревали о происходящем, хотя о возобновлении производства знал весь город:

«По словам горожан, с закрытием ликероводочного завода многие верхнеуральцы потеряли работу – там трудились целыми семьями, – пишет Lenta. – А другую работу в маленьком городке найти сложно: ранее там уже закрылись хлебозавод, пивзавод и молокозавод. Именно поэтому, когда по Верхнеуральску разнеслась весть о возобновлении ликероводочного производства, его бывшие работники с радостью вернулись на рабочие места». Теперь они снова остались без работы.

В суде рассматривать дело начали с 23 января. Точнее, должны были начать, но заседание три раза откладывали. Очередное должно было начаться сегодня в 10 утра. Его исход выяснить пока не удалось: на момент публикации в Верхнеуральском районном суде не отвечал ни один телефон.

Верхнеуральск, Ольга Арсентьева

Верхнеуральск. Другие новости 13.02.20

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