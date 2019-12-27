Жительницы Южного Урала, «перезапустившие» ликероводочный завод, предстанут перед судом

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о незаконном производстве алкогольной продукции на сумму свыше 25 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жительниц региона 59, 64 и 64 лет. Они обвиняются в производстве и хранении с целью немаркированной алкогольной продукции, использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также незаконном использовании чужого товарного знака.

По версии следствия женщины решили подзаработать, воспользовавшись служебным доступом одной из них на территорию законсервированного завода (она являлась ликвидатором предприятия), расположенного в Верхнеуральске, где в 2001-2016 годах производили алкогольные напитки. При этом после прекращения работы завода оборудование по приготовлению, розливу, упаковке и этикетированию продукции было оставлено в производственных помещениях и находилось в исправном состоянии. Зная это, работавшие раньше на предприятии горожанки, наняли местных жителей и организовали производство немаркированной алкогольной продукции.

В период с ноября 2017 по март 2018 годов бывшие работницы завода произвели более 40 тысяч бутылок «паленой» водки общей стоимостью свыше 7,1 миллиона рублей.

При этом был причинен ущерб правообладателю торговой марки, под которую маскировали алкоголь – ООО «Белуга Маркет». Его оценили примерно в 540 тысяч рублей.

Кроме того, соучастницы покушались на производство в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в количестве свыше 90 тысяч бутылок стоимостью свыше 18,5 миллионов рублей, однако довести свои преступные действия до конца не смогли, так как в марте 2018 года на завод нагрянула полиция.

Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.12.19

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