Еще сутки без свежего воздуха: на Южном Урале продлили НМУ

Режим «черного неба» в Челябинской области продлили еще на сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы, сохранятся до 19 часов 14 февраля в Челябинске, Златоусте, Коркино, Карабаше, Сатке, Аше и Магнитогорске.

Таким образом, в областном центре НМУ продержатся трое суток подряд и, скорее всего, будут продлены, так как изменения скорости и направления ветра до конца недели не предвидится.

Напомним, общественники требуют провести экстренное заседание Координационного совета при губернаторе по вопросам экологии, но председатель Совета Рашид Исмаилов на обращения не реагирует.

Челябинск, Павел Звапрзн

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