В Челябинске требуют созвать экстренное заседание экологического Координационного совета при губернаторе

В Челябинске требуют созвать экстренное заседание Координационного совета при губернаторе по вопросам экологии.

Как уже сообщал «Новый День», Совет был создан в конце июля 2019 года, возглавил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Скептикивысказывали опасение, что вновь созданная структура повторит судьбу предшественника: 5 лет назад, в 2014 году, Борис Дубровский уже созывал Экологический совет, который сбирался два раза: перед выборами губернатора и сразу после выборов. И с тех пор о нем никто не вспоминал.

Но на этот раз работать собирались масштабно: обещали привлечь экспертов международного, российского и регионального уровня, представителей МГУ, РАН, Сбербанка, аналитического центра при правительстве РФ, Всероссийского общества охраны природы всероссийских экологических обществ, РЖД, представителей промышленных предприятий. Задачи тоже были поставлены масштабные: формирование новой экологической политики, проведение общественной экспертизы проектов, организация общественных слушаний, поддержка экологических объединений, информирование населения об экологической обстановке.

Было объявлено, что предложения по работе Координационного совета будут приниматься в течение двух недель. И на этом все стихло. Перед выборами Совет больше не собирался, хотя все время говорилось о его создании.

Следующее заседание состоялось только 22 ноября, и оказалось, что структура все еще находится в стадии формирования.

В декабре, во время затяжных НМУ общественники потребовали созвать экстренное заседание Координационного совета и обсудить ситуацию. Однако их обращение осталось без ответа.

И вот новое требование:

«Будучи членом Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии, в связи со сложившейся ситуацией непрекращающегося смога, считаю необходимым созыв экстренного заседания Координационного совета, – заявил общественный активист Василий Московец в обращении на имя председателя Совета Рашида Исмаилова. – Считаю, что в присутствии губернатора должностные лица профильных министерств и ведомств, органов местного самоуправления Челябинска, Копейска и Коркинского района, а также руководители промышленных предприятий должны представить полную, исчерпывающую и достоверную информацию об исполнении постановления Губернатора Челябинской области №343, предпринятых конкретных мерах по снижению выбросов, минимизации причинения вреда здоровью южноуральцев в результате нынешнего уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Со своей стороны готов также представить конкретные предложения».

Напомним, с 11 февраля на территории Челябинска, Златоуста, Коркино, Карабаша установились метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы.

В данный момент в Челябинске, согласно данным общественного мониторинга, содержание взвешенных частиц превышает ПДК практически во всех районах города.

Челябинск, Павел Зварзин

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