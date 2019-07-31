Улучшения есть, но о них никто не знает: в Челябинской области созывают новый Экологический совет – опять для имиджа (ВИДЕО)

В Челябинской области появится Координационный совет по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области. Об этом было заявлено сегодня на встрече врио губернатора Алексея Текслера с экоактивистами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 лет назад, в 2014 году, Борис Дубровский уже созывал Экологический совет. Он сбирался два раза: перед выборами губернатора и сразу после выборов. И с тех пор о нем никто не вспоминал.

На этот раз задумка поражает масштабом: в работе вновь создаваемого регионального органа примут участие эксперты международного, российского и регионального уровня, представители МГУ, РАН, Сбербанка, аналитического центра при правительстве РФ, Всероссийское общество охраны природы всероссийских экологических обществ, РЖД, представители промышленных предприятий. Чиновников решили не брать.

Работать собираются в проактивном режиме: совещаться будут очно, заочно, создавать рабочие группы, проводить экспертизы, организовывать пресс-туры и так далее.

Задачи тоже поставлены масштабные: формирование новой экологической политики, проведение общественной экспертизы проектов, организация общественных слушаний, поддержка экологических объединений, информирование населения об экологической обстановке.

«Не хватает позитивной повестки в СМИ, – подчеркнул председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, возглавивший еще не созданный Координационный совет. – Мы собираемся пропагандировать позитивные сдвиги в работе предприятий».

Почему Координационный совет по экологии должен подменять пресс-службы, имеющиеся на каждом предприятии, он не пояснил.

Вообще, в начале встречи сложилось впечатление, что весь Координационный совет затевается как раз ради промышленников: первые спикеры говорили только о том, как важно привлечь к работе представителей предприятий и как заинтересовать промышленников экологической повесткой.

Например, руководитель Группы по оказанию услуг в области корпоративного управления и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Игорь Коротецкий предложил заинтересовать представителей бизнеса рублем – иначе им будет неинтересно.

«Важно показывать бизнесу, почему экологией выгодно заниматься»

Среди других предложений Коротецкого: вручать премии компаниям, достигшим экологического стандарта. В принципе, интересное предложение, которое можно распространять на все сферы жизни – не наказывать тех, кто нарушает закон, а материально поощрять всех, кто его соблюдает (напомним, экологические стандарты – это нормативно-технические документы, устанавливающие комплекс обязательных для исполнения норм, правил, требований в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов). Такой позитивный подход к практике повсеместных нарушений.

Кстати, представители промышленных предприятий довольно быстро покинули встречу и уединились с Алексеем Текслером у него в кабинете: вместе с врио ушла почти половина зала.

Оставшиеся участники встречи слегка удивились. ««Мы выкатим им свои предложения», – заверил Исмаилов. И обсуждение планов экологической революции в Челябинской области продолжилось с тем же упором на позитив.

«У нас мощный отток населения. Он в значительной степени спровоцирован бесконечным муссированием проблем, – заявила эксперт по вопросам экологии Общественной палаты Челябинской области и совета при губернаторе Луиза Коржова. – Люди в отчаянии: они не знают, где живут, не видят своего будущего.

Нужно обсуждать не сегодняшние проблемы, а будущее. Мы и так знаем наши проблемы. Их просто нужно решить. А обсуждать нужно будущее».

Коржова не стала уточнять, как можно просто решить проблему загрязнения воздуха, почвы и воды, а перешла к социальной ответственности бизнеса.

«Если он работает на территории, эксплуатирует все ресурсы, он должен нести социальную ответственность», – заявила эксперт и сообщила в Челябинской области ей известны только два подобных примера: «Росатом треть стоимости проекта на ПО «Маяк» использует на специальные экологические программы (прокладывает дорогу между Озерском и Касли). А РМК реконструировало заводы в Кыштыме и Карабаше. И теперь никаких выбросов нет, красного дыма из труб нет».

Тему социальной ответственности продолжил активист общественного движения «СТОП ГОК», напомнивший, что РМК, строящая в десятке километров от Челябинска обогатительный комбинат, где собирается вести разработку открытым способом, может отставить миллионный город без воды.

А заодно продемонстрировал, что бывает, если какую-либо проблему не озвучивать и не обсуждать

Но это не сбило настрой прибывших из Москвы экологов, настаивающих: главное – создать позитивный имидж, тогда и гражданам станет легче жить.

«В технических параметрах ситуация в Челябинской области улучшается. Но люди об этом не знают, – заявил первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. – Мы точно знаем, насколько сократились выбросы, какие предприятия закрыты. Но когда говоришь «Челябинск», все вздрагивают. Мы должны на всех уровнях – федеральном, региональном – начать заниматься имиджем города. Рассказывать, что ситуация улучшается и конец тоннеля виден – с нашей точки зрения».

При этом Расулмухамедов признает: у горожан другая точка зрения – они голосуют ногами. Но настаивает: «Надо создавать имидж, чтобы люди понимали: здесь не только можно жить, но и жить комфортно и хорошо».

Нюанс, как это объяснить жителям города, в котором две трети дней в году складываются неблагоприятные для рассевания вредных примесей в воздухе условия, а по ночам и в выходные в такие периоды просто нечем дышать, обсуждать не стали. Хотя разговор мог бы получиться интересным: челябинское амбре замечают все, кто приезжает в город. В минувшую пятницу, например, неудовольствие по этому поводу высказал полпред президента в УрФО Николай Цуканов. В городе растет число страдающих аллергиями и патологиями дыхательной системы, и было бы любопытно посмотреть, как им будут рассказывать о свете в конце тоннеля.

Кстати, по словам экоактивиста Дмитрия Закарлюкина, посты Росгидромета, контролирующие выбросы, по ночам и выходным не работают – нет средств доплачивать сотрудникам. То есть воздух в городе в это время никто не контролирует, и установить тех, кто создает удушающую ( в буквальном смысле) атмосферу, невозможно. Цена вопроса – 8 млн рублей в год. Проблему поднимали еще при Дубровском, но дело с мертвой точки не сдвинулось, хотя у областной власти есть полномочия выделять на эти цели деньги.

Был озвучен еще один злободневный вопрос: об ответственности органов власти.

По словам Элмурода Расулмухамедова, большая часть вины за проблемы Челябинска, лежит на городских чиновниках: город застраивается без учета экологической ситуации, без учета движения воздушных масс.

«Если этот вопрос не решить, мы будем постоянно провоцировать конфликты», – подчеркнул эксперт.

Предложения по работе Координационного совета будут приниматься в течение двух недель.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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