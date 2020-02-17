На Урале совершено нападение на станцию скорой помощи

В Озерске совершено нападение на станцию скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 февраля. НА станцию. Привезли для медицинского освидетельствования привезли мужчину. Тот не очень горел желанием сдавать анализы, но деваться ему было некуда.

Видимо, позже он решил, что результаты анализов лучше никому, кроме него не видеть, и уговорил нескольких человек напасть на станцию, чтобы изъять эти документы.

«Сотрудниками скорой нападавшим было оказано сопротивление, в результате чего несколько сотрудников пострадали, – пишет портал Ozersk74.ru. – Кому-то из сотрудников удалось вызвать полицию. Нападавшие скрылись».

На данный момент нападавшие задержаны, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Обсуждая эту ситуацию в соцсетях, горожане сообщают, что хулиганы напали на скорую с арбалетом, и отмечают, что здание станции не охраняется.

Озерск, Павел Зварзин

Озерск. Другие новости 17.02.20

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