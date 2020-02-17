Минздрав Челябинской области прокомментировал нападение на станцию скорой помощи в Озерске

В министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировали нападение на станцию скорой помощи в Озерске.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшие выходные на медучреждение напали несколько человек, вооруженные арбалетом.

«В ночь с 14 на 15 февраля молодой человек был доставлен для медицинского освидетельствования на состояние опьянения. После его прохождения, на станцию скорой медицинской помощи было совершено нападение, – сообщили в министерстве. – Четыре человека, один из которых вооружен арбалетом, попытались забрать сданные анализы.

Двое сотрудников скорой помощи оказали сопротивление. На данный момент они находятся в травматологическом отделении с сотрясением мозга, состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Нападавшие опознаны. Идет расследование произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК часть 2 «Деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Стоит добавить, что станция скорой помощи в Озерске оборудована камерами видеонаблюдения и тревожной кнопкой. Рассматривается вопрос о вводе дополнительных мер защиты на входе и выходе из здания».

Озерск, Павел Зварзин

Озерск. Другие новости 17.02.20

Магнитогорские металлурги заработали на энергоэффективности дополнительные полмиллиарда. / Непобедимый снег: мэр Челябинска перешла на язык мафии. / Экс-мэру Челябинска снова не удалось выйти из СИЗО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»