В Челябинской области на смену смогу придут метели и снег

На Южный Урал надвигаются снегопады, метели и гололед.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завтра, 18 февраля на территории Южного Урала ожидаются метели и сильный снег, отложение мокрого снега и гололеда на проводах, порывы ветра до 22 метров в секунду.

В связи с этим, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Южноуральцам советуются ограничить выезд за пределы населенных пунктов. В случае, если поездка неминуема, обязательно сообщить родным и близким, куда направляются. В автомобиле нужно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходить от нее за пределы видимости. Если метель сильная, не покидать транспортное средство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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