В оборонном комплексе разгорается очередной коррупционный скандал

В Миассе разгорается очередной коррупционный скандал в оборонном секторе: задержан бывший директор машиностроительного завода Андрей Юрчиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне у экс-руководителя, нескольких его бывших подчиненных и на самом предприятии прошли обыски, после который объясняться со следователями пришлось не только Юрчикову, но и представителям экономической службы предприятия.

По информации источников в правоохранительных органах, уголовное дело возбуждено по факту хищения средств в особо крупном размере, и фигурировать в нем будут не только задержанные накануне, но и более «крупные» персоналии.

Напомним, года назад в Миассе – прямо на улице – задержали начальника военной приемки Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Вадима Устинова. В отношении начальника военного представительства возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а его подчинённого – по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере)».







Миасс, Ольга Арсентьева

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