Прокуратура сообщила ряд подробностей дела сотрудников ГРЦ

В Челябинской области по материалам прокуратуры в отношении сотрудников военного представительства возбуждено уголовное дело о получении взятки

Как уже сообщал «Новый День», в конце февраля в Миассе – прямо на улице – задержали начальника военной приемки Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Вадима Устинова.

«Военная прокуратура Чебаркульского гарнизона провела проверку исполнения должностными лицами одного из военных представительств Минобороны России законодательства о соблюдении запретов и ограничений, достоверности представления сведений о доходах, – сообщили в генеральной прокуратуре РФ. – Установлено, что у начальника военной приемки и его ближайших родственников в собственности имеется дорогостоящее недвижимое имущество.

При дальнейшем выяснении источника средств приобретения данных объектов было выяснено, что офицер через своего подчинённого ежемесячно получал от руководства коммерческой организации до 750 тыс. рублей за общее покровительство и невоспрепятствование нормальной работе предприятия.

При получении от коммерсанта очередной суммы посредник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении начальника военного представительства возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), а его подчинённого – по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере)».

Челябинск – Миасс, Павел Зварзин

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