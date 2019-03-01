В Миассе задержали высокопоставленного сотрудника ГРЦ

В Миассе задержали начальника военной приемки Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева Вадима Устинова.

По данным источников РИА «Новый День», задержание произошло прямо на улице. По одним данным Устинова подозревают во взяточничестве, по другим – в мошенничестве.

В УФСБ по Челябинской области и ГРЦ ситуацию пока не комментируют.

Источники сообщают, что ранее были задержаны еще несколько человек, занимающихся сопутствующим производством.

Миасс, Ольга Арсентьева

Миасс. Другие новости 01.03.19

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