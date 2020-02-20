Маятник качнулся: в Челябинской области начинают борьбу с последствиями оптимизации здравоохранения

В Челябинской области начинают борьбу с последствиями оптимизации системы здравоохранения.

Как уже сообщал «Новый День», оптимизация здравоохранения в Челябинской области началась в 2012 году. Курировала процесс Ирина Гехт, занимавшая тогда пост вице-губернатора по социальным вопросам. Главной целью оптимизации было максимальное сокращение расходов. В итоге за 2 года – к моменту назначения Гехт сенатором – число учреждений фтизиатрической службы, например, сократилось почти в 3 раза, число психиатрических больниц – на треть, медико-биологических служб – в 2,5 раз. За счет этого, отчитывались чиновники, удалось сэкономить бюджетных средств на 76,8 миллионов рублей. При этом в ряде населенных пунктов систем оказания медицинской помощи оказалась практически разрушена.

На прошлой неделе глава регионального минздрава Юрий Семенов отметил существенный дефицит медицинских кадров: обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в целом по области составила 33,5%, средним медперсоналом – 80,6%. Обеспеченность врачами сельского населения еще меньше – 12,9%, средним медперсоналом- 51,4%. Более всего на Юном Урале не хватает педиатров, терапевтов, хирургов, оториноларингологов и офтальмологов.

Для того, чтобы ликвидировать сложившийся дефицит, региону в ближайшие годы необходимо привлекать в лечебные учреждение по 400 врачей в год. С этой целью меняется система набора в медакадемию: до 70% набора на лечебный факультет и 75% на педиатрический будет осуществляться по целевым договорам. Это означает, что после окончания вуза новоиспеченный специалист должен приехать в тот муниципалитет, с которым у него был заключен договор на обучение.

По отдельным специальностям ординатуры целевой набор будет составлять 100%.

Привлекательность профессии пока повышают за счет выплаты подъемных и компенсации платы за услуги ЖКХ тем, кто вновь приезжает в отдаленные населенные пункты. В перспективы подобные льготы хотят ввести для тех, кто вырос в сельской местности и малых городах и готов вернуться после обучения, но пока этот вопрос не решен.

Добавим, что в правительстве Челябинской области сферу здравоохранения по-прежнему курирует Ирина Гехт.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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