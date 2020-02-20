Во исполнение поручения Путина: власти Южного Урала анонсировали сокращение зарплат медиков

В Челябинской области оптимизируют зарплаты медиков для сокращения долгов лечебных учреждений.

Напомним, в середине января текущего года президент России Владимир Путин по итогам встречи в Солнечногорске поручил региональным властям принять меры по сокращению просроченной кредиторской задолженности лечебных организаций.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ провести анализ причин образования просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных медицинских организаций и разработать меры, направленные на недопущение такой задолженности в дальнейшем», – говорится в поручении. Первый отчет по этому вопросу главы субъектов должны направить главе государства до 1 марта 2020 года, далее – раз в полгода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 января текущего года просроченная кредиторская задолженность медицинских учреждений Челябинской области составила 57 миллионов 27 тысяч рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

В этой сумме 41 миллион 17 тысяч рублей приходится на долги лечебных организаций областного подчинения, 16 миллионов 10 тысяч рублей – муниципального.

При этом проверки контрольно-счетной палаты региона существенных нарушений контрактов руководством медучреждений не выявили. Правда, на этом фоне весьма забавно выглядит указание министерства проводить мониторинг цен на лекарственные препараты перед установлением максимальной (начальной) цены закупки. Видимо, ранее этого не происходило, и цену для торгов устанавливали, исходя из каких-то иных условий.

Но самое интересное в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина принять меры для исключения роста просроченной кредиторской задолженности медицинских организаций ждет сотрудников учреждений. Юрий Семенов заявил о решении, в числе прочего, провести «оптимизационные мероприятия по фонду оплаты труда за счет исключения неэффективных выплат». По сути, речь идет о сокращении заработной платы медицинских работников.

Особую пикантность этим планам придает сделанное ранее губернатором заявление о необходимости привлекать в лечебные учреждения по 400 новых врачей в год – только так можно ликвидировать сложившийся в области дефицит медицинских кадров. При озвученном Семеновым раскладе профессия врача на Южном Урале, безусловно, станет привлекательнее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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