России обещают нестабильную весну и непредсказуемое лето

Синоптики обещают России нестабильную весну и непредсказуемое лето.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весна на европейской части, скорее всего, будет ранней – снег растает довольно быстро, а ледоходы начнутся раньше обычного. Температура воздуха может выше обычной. Например, в Москве, ожидается на 2 – 5 градусов выше нормы. При этом возможно резкое понижение до отрицательных значений и снегопады.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ждать потепления выше +15 градусов раньше второй половины апреля не стоит, пишет «Интерфакс».

А вот на лето прогнозы противоречивы. Сначала заявлялось о частой смене атмосферных фронтов, обильных осадках, внезапных грозах, ураганах – и все это на фоне температурных качелей. Потом синоптики сообщили, что лето будет холодным и дождливым, а затем, что жаркими и засушливыми будут все три летних месяца. И снова пообещали ураганы.

По этой версии, жара в России начнется уже во второй половине мая, причем не только на юге и в центре станы, но и за Уралом. Июнь тоже будет жарким и почти без осадков: дожди ожидаются только в конце месяца.

В июле может быть еще жарче: аномальная знойная зона распространится практически на всю территорию европейской России: Крым, Кавказ, Поволжье, центральные регионы и даже северо-запад. При этом не исключены сильные ветры и ураганы.

Аналогичная погода ожидается и в августе, пишет Эксперт onlinе. Например, за Уралом жара отступит только в последней декаде лета. В черноморских регионах начнутся резкие перепады между дневными и ночными температурами, но днем будет по-прежнему жарко.

Впрочем, поскольку сбываемость долгосрочных прогнозов невелика, предсказания на лето еще много раз скорректируют.

Например, уже сейчас ряд специалистов утверждает, что рекордных температур в грядущем сезоне ждать не стоит: все будет в пределах многолетних значений. А это может означать, как прохладное, так и теплое лето.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 23.02.20

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