Таинственное землетрясение: системы мониторинга проигнорировали сейсмическую активность на Урале

На Урале сообщили о землетрясении, не зафиксированном ведущими системами мониторинга.

По данным местных СМИ, ссылающихся на сайт Международной системы мониторинга, подземные толчки произошли 22 февраля в 15 часов 16 мину по местному времени (10:16 UTC) в Катав-Ивановском районе Челябинской области, магнитуда колебаний составила 2,7.

Это относительно слабая сейсмическая волна, которую в многоэтажных домах можно ощутить как легкую вибрацию от проехавшего мимо тяжелого автотранспорта. Видимо, поэтому в самом Катав-Ивановском районе никто не обратил на это внимания. По крайне мере, в соцсетях об этом не упоминали, тогда как в течение всего минувшего года довольно нервно реагировали буквально на каждый шорох, опасаясь повторения событий осени 2018-го.

Любопытно, что уральские землетрясение не зафиксировали и ведущие системы мониторинга сейсмической активности – USGS (геологическая служба США) и EMSC (Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр), регистрирующие сейсмическую активность магнитудой от 0,5 по всей планете). По их данным, за последние пять суток в России произошло только одно подобное событие: 23 февраля на Курилах (12:57 UTC, магнитуда 5,2).

Время указано по UTC

Да и в сводках о землетрясениях на сайте Международной системы мониторинга об уральских толчках не упоминается.

Время в сводках московское: сначала (в 13:14 мск – 10:14 UTC – 15:14 по уральскому времени) произошло землетрясение в Колумбии, следом – буквально через несколько секунд – в Албании, а затем (в 13:23 мск – 10:23 UTC – 15:23 по уральскому времени) в Пуэрто-Рико.

Что вызвало подземные толчки на Южном Урале, о которых сообщили СМИ и которые комментировали в институте геофизики УрО РАН в Екатеринбурге, остается загадкой.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.02.20

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