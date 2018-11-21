8 минут страха: текущей осенью Катав-Ивановск трясло более 50 раз

Землетрясение в Катав-Ивановском районе стало самым сильным из произошедших на Урале за последние 100 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Катав-Ивановского муниципального района, учёные уральского отделения Российской академии наук в Перми подвели промежуточные итоги, сгенерировали и исследовали факты, связанные с землетрясениями в Катав-Ивановском районе Челябинской области осенью текущего года.

С 5 сентября по 19 ноября региональной мониторинговой системой зарегистрировано свыше 50 афтершоков с магнитудой от 1,5 до 4,4 балла.

Установлено, что очаговая зона имела размер около 10 километров и располагалась между Катав-Ивановском и Карауловкой. Локальная магнитуда землетрясения составила ML=5.4, интенсивность колебаний в эпицентре I0 достигала 6 баллов по шкале MSK-64.

Заведующий лабораторией природной и техногенной сейсмичности, кандидат технических наук «ГИ УрО РАН» Перми Денис Шулаков включил событие в Катав-Ивановском районе в число самых сильных землетрясений, произошедших на территории Урала. Похожие по энергии и магнитуде подземные толчки были зарегистрированы в Билимбайском районе Пермского края в 1914 году.

«Крупные землетрясения для Урала – большая редкость, но, тем не менее, они случаются, – отметил учёный. – Больше двух месяцев люди ощущают сейсмические толчки, некоторые незначительные движения регистрируются только приборами. Ярко выраженный афтершоковый период после землетрясения на Урале мы наблюдаем впервые. Наличие повторных толчков даёт основание для утверждения того, что процессы разгрузки напряжения в горных породах продолжаются».

«Если по времени афтершоки длятся от 5 до 10 секунд, то можно предположить, что Катав-Ивановск пережил за всё выше обозначенное время примерно восемь минут страха», – комментируют в администрации района, – Три афтершока (5 и 29 сентября, а также 15 ноября) имели значительную магниту – свыше 4 баллов».

Спрогнозировать сейсмологическую ситуацию в Катав-Ивановском районе ученые пока не могут: «Вопрос очень сложный. В целом понятно, что афтершоки будут затихать. Уже сейчас они слабее и слабее, чем в первые дни после землетрясения. Но у нас нет никаких изученных образцов на Урале, потому что с таким мощным природным явлением, повторюсь, мы столкнулись впервые, – говорит Денис Шулаков. – В Катав-Ивановском районе установлены четыре станции, две из них работают в режиме он-лайн. Так что мы имеем оперативную информацию об обстановке, всё это видим. Для длительного точного прогноза этих данных недостаточно, но для того, чтобы держать ситуацию под контролем, – более чем».

Ученые подготовили служебную записку на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о необходимости установить стационарное оборудование для мониторинга очага землетрясения.

Катав-Ивановск, Челябинская область, Светлана Намская

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