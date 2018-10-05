Областные власти оценили ущерб от землетрясения на Южном Урале в 40 миллионов

В правительстве Челябинской области озвучили сумму ущерба от землетрясения 5 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сумма ущерба составила почти 40 миллионов рублей. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил региональный министр общественной безопасности Евгений Савченко.

«По результатам комиссионного обследования объектов образования, культуры и здравоохранения (всего 22 объекта) общий ущерб повреждений вследствие землетрясения в Катав-Ивановском муниципальной районе составил около 32,8 миллиона рублей. Ущерб от повреждений многоквартирных домов составил 1,5 миллиона рублей. По результатам обследований 454 частных жилых домов, владельцы которых обратились за помощью, установлен ущерб в сумме 4,5 миллионов рублей. Итого, общий ущерб составил почти 38,8 миллиона рублей».

По словам чиновника меры для возмещения ущерба уже приняты. В большей степени, за счет средств областного бюджета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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