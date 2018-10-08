В горах Катав-Ивановска скала рухнула на легковушку

В испытавшем землетрясение Катав-Ивановске обвалилась горная порода..

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 6 октября на автодороге, соединяющей центр города и район «Запрудовка». Об этом жители Катав-Ивановска сообщили в социальных сетях.

«В Катав-Ивановске опять ЧП! Произошел обвал скалы возле дороги, водитель успел увернуться, но автомобиль пострадал. На место прибыли сотрудники ГИБДД. К сожалению, МЧС не наблюдается. А если бы это случилось днем, то последствия могли быть гораздо хуже... Интересно, что по этому поводу напишут власти и спецслужбы? Опять водой размыло???» – написал один из очевидцев.

Впрочем, далеко не все горожане отреагировали столь бурно. «Ничего особенного, постоянно порода осыпается», – прокомментировал один из участников сообщества. «Живём среди гор и лесов. Иногда камушки падают, деревья ветерком валит, что удивительного!?» – поддержал его еще один южноуралец.

Напомним, 5 сентября в окрестностях Катав-Ивановска произошло землетрясение мощностью 5,5 баллов. После этого наблюдались еще несколько толчков, но меньшей силы. Сейсмическая активность спровоцировала схождение оползня. В правительстве региона заявили, что контролируют ситуацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.10.18

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