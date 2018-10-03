Землетрясения убили родники на Южном Урале

Из-за землетрясений в горах Челябинской области пересохли источники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители горных районов Южного Урала остались без источников питьевой воды, которыми были для них родники и ключи. Ученые винят в произошедшем прошедшие недавно землетрясения.

«Всегда набирали воду только на родниках. На днях пришлось объездить весь город, нигде воды нет. Не знаю, что теперь делать. Интересно, что произошло», – цитирует Telefakt.ru жительницу Златоуста.

Ученые связывают это с сейсмической активностью, наблюдавшейся на Южном Урале с начала сентября. «Изменяется напряженное состояние земли, в зависимости от распространения сейсмической волны перестройка движения грунтовых вод может происходить на расстоянии до нескольких десятков километров от эпицентра землетрясения. В зависимости от свойств почвы расстояние может существенно увеличиться. Думаю, родники могут восстановиться со временем», – рассказал заведующий лабораторией Региональной геофизики Уральского института геофизики отделения РАН Николай Начапкин.

Напомним, первые толчки в горных районах Южного Урала произошли 5 сентября. После этого землетрясения несколько раз повторялись.

Челябинск, Виктор Елисеев

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