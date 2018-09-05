На Урале зафиксированы новые подземные толчки, введен режим ЧС

В Катав-Ивановске зафиксированы новые подземные толчки, в городе введен режим ЧС. Об этом заявила председатель городского собрания депутатов Галина Федосеева.

Как уже сообщал «Новый День», в Катав-Ивановском районе в 3 часа 58 по местному времени зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановска и 129 км от Уфы. Магнитуда колебаний, по оценке Единой геофизической службы РАН, составила 5,3 балла.

«В моём рабочем кабине все попадало с угловой полки – сувениры, книги. С потолка насыпалось строительной пыли и песка на мебель, на стенах покосились городские атрибуты. 5 сентября, в 4:00, главе города пришлось бежать в здание, потому как сработала охранная сигнализация.

В муниципалитете создана комиссия по чрезвычайным ситуациям, введён режим ЧС. Комиссия будет объезжать и обследовать объекты, которые пострадали при землетрясении. В Единую диспетчерскую службу поступило очень много обращений от граждан, у которых в домах лопнули печи и стены в жилищах, с потолков отвалилась штукатурка.

В пятиэтажках №№47,49,51 на улице Степана Разина – образовались трещины, в Стройгородке в домах №№1,2,3 – та же беда. Особенно – в третьем, ширина трещин – 2-3 сантиметра. В больнице в поликлинике треснула стена, больных эвакуировали на безопасную площадь учреждения. Из 36 объектов управления образования пострадали 12 – это факты на 9 утра», – рассказала Федосеева и добавила:

«В 10:36 – опять толчок. Довольно-таки сильный.

Горожанам, чьё имущество пострадало при землетрясении, нужно обращаться в Единую диспетчерскую службу района и сообщать информацию по телефону 20001. Звонков очень много, поэтому наберитесь терпения».

Катав-Ивановск, Ольга Арсентьева

Катав-Ивановск. Другие новости 05.09.18

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