«Телефон 112 не отвечал. Мы не знали, что делать…» Уральцы возмущены работой экстренных служб в момент землетрясения

Жители Урала предъявляют претензии службе 112, МЧС и чиновникам. Сегодня ночью – во время землетрясения – испуганные люди не могли дозвониться ни до экстренных служб, ни до властей.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью в Катав-Ивановском районе в 3 часа 58 по местному времени зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановска и 129 км от Уфы. Магнитуда колебаний, по оценке Единой геофизической службы РАН, составила 5,3 балла. Толчки ощутили жители горнозаводской зоны Челябинской области, юна Свердловской области, а также Уфы, Белорецкого и Салаватского районов Башкирии. Когда в домах начала шататься мебель, многие кинулись звонить в МЧС, но безуспешно.

Особенно много жалоб на «безответную службу 112» в Башкирии: одни утверждает, что на другом конце было все время занято, другие дозванивались, но звонок сразу сбрасывался, третьи говорят, что устали слушать музыку в трубке, но ответа не дождались. Власти тоже не торопились оповестить и организовать народ в результате поползли слухи, что произошло ЧП при испытаниях оружиях, произошла техногенная катастрофа и так далее.

«Население не спало. Сильно напугано. Как нужно действовать в таких условиях? Мы не научены…» «Телефон 112 не отвечал. В других службах 101,102 никаких рекомендаций и комментариев по действиям не дали. По радио тоже ничего», – возмущаются жители Южного Урала.

«Вопрос: почему МЧС не предупредило, не зафиксировало приближение землетрясения? Почему страхи по факту? Если ветер, то смс приходит, а тут 5,5 баллов – и тишина. Сомнения возникают. У нас что, нет сейсмических станций? Которые так то, должны предупреждать население. А то потрясло, а потом СМИ трубят по факту».

Потом выяснилось, что экстренные службы все-таки работали: только ГУ МЧС по РБ приняло ночью более 560 звонков. В службе 112 ночью работали 8 операторов, которые физически не могли ответить всем звонившим.

Чиновники заявляют, что повтор сильного землетрясения не прогнозируется, но, по словам ученых, потряхивать может еще пару недель.

Катав-Ивановск, Ольга Арсентьева

Катав-Ивановск. Другие новости 05.09.18

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