«Осталось только молиться...» Катав-Ивановск продолжает трясти – и буквально, и нервически

Катав-Ивановск продолжает «трясти» от подземных толчков. Горожане утверждают, что колебания земли продолжаются, делятся своими наблюдениями в соцсетях и возмущаются тем, что официальные органы не обращают на их сообщения никакого внимания и не объясняют, что происходит.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 5 сентября в Катав-Ивановском районе в 3 часа 58 по местному времени зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановска и 129 км от Уфы. Магнитуда колебаний, по оценке Единой геофизической службы РАН, составила 5,3 балла. Толчки ощутили жители горнозаводской зоны Челябинской области, юга Свердловской области, а также Уфы, Белорецкого и Салаватского районов Башкирии. Отзвуки сейсмической волны докатились до Челябинска и его пригородов, в том числе Копейска.

В течение последующих двух недель толчки, по словам горожан, периодически повторялись с разной степенью интенсивности. Например, 18 сентября в 5:20 многие ощутили новый толчок. Кто-то вместе с этим услышал гул, кто-то тряску. В течение дня ситуация повторилась неоднократно.

Ночь прошла спокойно, но сегодня утром опять появились сообщения о толчках. Любопытно, что соседи сообщающих ничего не почувствовали.

Горожане напуганы, а заявления тех, кто никаких толчков не ощущает, тонут в свидетельствах очевидцев.

Больше всего жителей Катав-Ивановса нервирует то, что никто из официальных лиц им не может толком объяснить, что происходит. Горожане пытаются толковать ситуацию самостоятельно, что вызывает новую волну паники.

Катав-Ивановск, Павел Зварзин

Катав-Ивановск. Другие новости 19.09.18

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