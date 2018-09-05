«Спрячьтесь под стол и не беспокойтесь»: в ГУ МЧС по Челябинской области рассказали, как вести себя при землетрясении

Правила поведения в случае землетрясения ГУ МЧС по Челябинской области опубликовало через 10 часов после события.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью в Катав-Ивановском районе в 3 часа 58 по местному времени зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановска и 129 км от Уфы. Магнитуда колебаний, по оценке Единой геофизической службы РАН, составила 5,3 балла. Толчки ощутили жители горнозаводской зоны Челябинской области, юга Свердловской области, а также Уфы, Белорецкого и Салаватского районов Башкирии. Отзвуки сейсмической волны докатились до Челябинска и его пригородов, в том числе Копейска.

Когда в домах начала шататься мебель, многие кинулись звонить в МЧС, но безуспешно. Южноуральцы жаловались, что получить в экстренных службах хоть какую-то информацию оказалось практически невозможно. А уж о советах, как себя вести, не было и речи. «Население не спало. Сильно напугано. Как нужно действовать в таких условиях? Мы не научены…» «Телефон 112 не отвечал. В других службах 101,102 никаких рекомендаций и комментариев по действиям не дали. По радио тоже ничего», – возмущаются жители Южного Урала.

«Вопрос: почему МЧС не предупредило, не зафиксировало приближение землетрясения? Почему страхи по факту? Если ветер, то смс приходит, а тут 5,5 баллов – и тишина. Сомнения возникают. У нас что, нет сейсмических станций? Которые так то, должны предупреждать население. А то потрясло, а потом СМИ трубят по факту».

Впрочем, потом выяснилось, что экстренные службы все-таки работали: только ГУ МЧС по РБ приняло ночью более 560 звонков. В службе 112 ночью работали 8 операторов, которые физически не могли ответить всем звонившим.

Наконец, во второй половине дня ГУ МЧС России по Челябинской области разместило на своем сайте памятку о правилах поведения при землетрясении. Отметим, что к этому времени по Урале прокатилась вторая волна сейсмической активности.

Что же советуют южноуральцам? «Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки. Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите тяжелые предметы», – пишут в опубликованных правилах. Впрочем, как подготовиться к землетрясению, если вас о нем не предупредили, в ведомстве не говорят.

«Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у вас есть 15-20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице – оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство», – продолжают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Впрочем, коллеги из ГУ МЧС России по Республике Башкортостан советуют, наоборот, находиться в помещении и выходить из него лишь после окончания толчков.

Оставшимся в помещении в ГУ МЧС по Челябинской области советуют: «Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других! Встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол (если он достаточно прочен) – он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с вами дети – укройте их собой».

Также южноуральцев предостерегают от использования свечей, спичек, зажигалок – при утечке газа возможен пожар. «Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других людей», завершают свои советы в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Правда, в начале инструкции представители ведомства заявляют, что сейсмические события на Урале «носят единичный характер, то есть не сопровождаются значительными повторными толчками». А уж землетрясения такой же силой, по мнению ученых, придется ждать еще лет сто. Хотя потряхивать регион может еще пару недель, отмечают эксперты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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