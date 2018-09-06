Последствия землетрясения на Урале оказались серьезнее, чем предполагалось

На западе Челябинской области продолжается ликвидация последствий землетрясения: ущерб оказался более значительным, чем казалось на первый взгляд. Областные власти обратились за помощью в МЧС.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью в Катав-Ивановском районе в 3 часа 58 по местному времени зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановска и 129 км от Уфы. Магнитуда колебаний, по оценке Единой геофизической службы РАН, составила 5,3 балла. Толчки ощутили жители горнозаводской зоны Челябинской области, юга Свердловской области, а также Уфы, Белорецкого и Салаватского районов Башкирии. Отзвуки сейсмической волны докатились до Челябинска и его пригородов, в том числе Копейска.

В большинстве этих территорий землетрясение прошло без последствий, но в Катав-Ивановске возникли серьезные проблемы, хотя первоначально заявлялось о незначительных повреждениях.

Так, пришлось эвакуировать 72 пациента, в том числе 28 детей, из городской больницы: в здании треснула стена. Часть пациентов распустили по домам, остальных перевели в больницу Усть-Катава. Здание обследуют специалисты: если несущие конструкции не повреждены, его восстановят до конца года, в противном случае придется строить новое. Поэтому в городе до конца недели должны разработать резервную систему медицинского обслуживания жителей города.

Всего в районах близких к эпицентру взрыва, по данным областного правительства, обнаружены повреждения 16 социально значимых объектов, 8 из них расположены в Катав-Ивановске (местные власти сообщали, что только из учреждений образования пострадали 12, не говоря уже о других объектах), 6 в Ашинском районе, 2 – в Усть-Катаве. Обнаружены трещины и в многоквартирных жилых домах.

Еще одна проблема – частный сектор. За помощью обратились более 700 человек, заявивших о повреждении своих домов и лопнувших печах.

Власти Усть-Катава, Ашинского и Катав-Ивановского районов до конца недели должны составить списки пострадавших для оказания материальной помощи. Общая сумма нанесенного стихией ущерба пока не называется.

Напомним, афтершоки возможны еще в течение одной – двух недель.

Катав-Ивановск, Ольга Арсентьева

Катав-Ивановск. Другие новости 06.09.18

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