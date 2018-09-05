На Урале произошло землетрясение магнитудой более 5 баллов

Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло минувшей ночью на Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным ФГБУ науки «Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН», в Катав-Ивановском (Челябинская область) районе в 3 часа 58 по местному времени зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановска и 129 км от Уфы.

«Разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное происшествие не повлияло, – сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области. – Погибших и пострадавших нет.

Организована работа 16 рабочих групп по проверке социально значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. Организовано взаимодействие с оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республики Башкирии, которая также подтвердила сейсмическую активность на территории республики».

В Челябинской области толчки ощущались в горнозаводской зоне, а также в Магнитогорске, Еманжелинске, Челябинске, Озерске, Кыштыме.

Южноуральцы делятся впечатлениями в соцсетях:

«Население не спало. Сильно напугано. Как нужно действовать в таких условиях? Мы не научены…»

«Катав-Ивановск. Проснулись в 4 часа, все прыгало где-то секунд 10, затем все стихло. И потом каждые 10 минут 2 раза был глухой звук, а в 5:30 опять все затряслось, но не так сильно. Последний раз прогудело где-то в 7:55 – как будто гром вдалеке».

«Кыштым, Проснулась от стука дверец, и будто пошатнуло меня».

«Миасс. Я проснулась от того, что трясло, вибрация мебели, дома и всего вокруг была весьма значительной. Поползли мурашки по коже. Почему-то сразу подумала на землетрясение, но у нас никогда такого не было! Успокоила себя и уснула с мыслью на то, что утром проснусь и посмотрю новости в интернете, чтобы проверить, не было землетрясения ли, и, как оказалось, – была права!»

«Аша. В 4 утра дом качался вместе со стенами и мебелью. Было жутко».

Толчки ощущались и на юге Свердловской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.09.18

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