На Урале произошло еще одно землетрясение

На Южном Урале произошло второе за последние 12 часов землетрясение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в 12:27 по местному времени зафиксированы толчки магнитудой 4,4 балла. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра эпицентр располагался на глубине 10 км, в 131 км от Уфы и в 21 километре на юго-запад от Катав-Ивановска.

В МЧС эту информацию пока не комментируют. Ранее ученые предупредили, что после ночной «встряски» возможен однократный афтершок – повторный сейсмический толчок, меньшей интенсивности по сравнению с главным сейсмическим ударом.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью в Катав-Ивановском районе в 3 часа 58 по местному времени зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановска и 129 км от Уфы. Магнитуда колебаний, по оценке Единой геофизической службы РАН, составила 5,3 балла. В Катав-Ивановске в ряде задний образовались трещины в стенах, во многих частных домах лопнули печи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.09.18

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