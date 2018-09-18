«А теперь еще страшнее…» На Урале заявляют о новом землетрясении

Жители Катав-Ивановска сообщают о новом землетрясении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось 17 сентября в 22:38. «Опять задрожала посуда. Сначала тихо гудело под диваном, потом вибрация началась. Как на вулкане... Когда все закончится?», – пишут горожане в соцсетях. «Опять в 01:58 дрожь и качание. 2:51, 3:13,3:33, 5:21 аж шкаф задрожал!!!»

Согласно сообщениям в соцсетях, колебания земли ощутили жители улиц Ключевой, Свердловской, Дорожной, Солоцкого переулка, а также в центре города (в частности, на улице Тараканова) и в поселке Магнитострой.

Одни оценивают толчки как «не слабый», другие – «не более 3 баллов». Официальные органы эту информацию не подтверждают.

Между тем, горожане заявляют, что примерно в 10:30 их «опять трясло». «Поговаривали что через две недели закончится. А теперь еще страшнее». «Афтершоки должны затихать, а они усиливаются! Как-то напрягает! И дрожь земли уже как привычное дело..», – переживают жители Катав-Ивановска.

Напомним, в ночь на 5 сентября в Катав-Ивановском районе в 3 часа 58 по местному времени зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Эпицентр находился на расстоянии 15 км от Катав-Ивановска и 129 км от Уфы. Магнитуда колебаний, по оценке Единой геофизической службы РАН, составила 5,3 балла. Толчки ощутили жители горнозаводской зоны Челябинской области, юга Свердловской области, а также Уфы, Белорецкого и Салаватского районов Башкирии. Отзвуки сейсмической волны докатились до Челябинска и его пригородов, в том числе Копейска.

В большинстве этих территорий землетрясение прошло без последствий, но в Катав-Ивановске возникли серьезные проблемы, хотя первоначально заявлялось о незначительных повреждениях. В частности, ремонт центральной городской больницы оценили в 11 млн рублей.

Катав-Ивановск, Павел Зварзин

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