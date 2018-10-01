В горах Южного Урала появятся грязевые вулканы

Челябинской области предрекли появление грязевых вулканов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несколько землетрясений, произошедших в горных районах Южного Урала с коротким перерывом, могут привести к появлению грязевых вулканов – периодическим выбросам на поверхность грязевых масс.

«Грязевые вулканчики могут появиться из-за перестройки режима подземных вод. Сильный толчок был, тряхнуло. Теперь в связи с гидрогеологией южноуральцы, вполне возможно, станут свидетелями вот таких нетипичных для региона явлений. Однако серьезных бедствий ждать не стоит, мы не в Тайвани и не в Японии», – цитирует Telefakt.ru кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника института геофизики Уральского отделения РАН Аркадия Овчаренко.

Не исключено, что и грязевой оползень, наблюдавшийся у горы Песчаной недалеко от Катав-Ивановска, имеет ту же природу, предположил геофизик. Напомним, в минувшие выходные вновь была зафиксирована сейсмическая активность в горных районах Челябинской области. После этого южноуральцы рассказали, что грязевой оползень продолжил движение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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