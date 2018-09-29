Южный Урал все еще трясет: в области вновь землетрясение

В Челябинской области снова произошло землетрясение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня, 29 сентября, на телефоны единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов Южного Урала начали поступать звонки о колебании земной поверхности в Усть-Катавском и Катав-Ивановском районах.

По данным Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая службы РАН», в Катав-Ивановском муниципальном районе произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла на глубине залегания 10 километров. Активность наблюдалась в 19 километрах на юго-западе от Катав-Ивановска.

«Пострадавших и разрушений зданий нет, обследование продолжается. На работу объектов промышленности и жизнеобеспечения происшествие не повлияло. Водо- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме», – сообщили в ведомстве.

Организована работа одиннадцати рабочих групп по проверке социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. Для проверки задействовано 51 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и 3 единицы техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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