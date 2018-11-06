Челябинск трясет: приборы зафиксировали 4 балла

Челябинцы жалуются на непрекращающуюся вибрацию, сопровождаемую низкочастотным гулом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трясет, по словам горожан, и днем, ночью без перерыва. Особенно сильно это ощущается на северо-западе Челябинска, поступают жалобы и из поселка Шагол.

«Прошлась с виброметром-сейсмографом с улицы Чайковского до Молодогвардейцев, далее по Университетской Набережной. В каждом дворе замеры по шкале Меркалли: среднее значение 3,5 – 4, как будто у нас в городе непрерывное землетрясение, – рассказывает одна из челябинок, отмечая, что замеры делала 5 ноября. – В квартире просто уши закладывает от волн вибрации, они низкочастотные, ощущаются тактильно, гул практически не слышен, но он всегда есть. Такой вид общей вибрации крайне вреден для здоровья каждого жителя, в особенности детей. Могу такую обширную площадь повышенной вибрации связать только с какими-то подземными работами, дробилками может...»

Обсуждая ситуацию в соцсетях, одни горожане задаются вопросом, не может ли это быть связано со строительством Томинского ГОКа (проект «Русской медной компании» реализуется в 12 км от Челябинска), другие предлагают немедленно обратиться в Роспотребнадзор.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Справка РИА «Новый День»

Шкала интенсивности землетрясений Меркалли применяется для определения интенсивности землетрясения по внешним признакам, названа по имени Джузеппе Меркалли, который заложил основы её использования в 1883 и 1902 годах. Позднее Чарльз Рихтер внес в шкалу изменения, после чего её стали называть модифицированной шкалой Меркалли (MM). Сейчас шкала Меркалли используется в основном в США.

3 балла в шкале Меркалли описываются так: «Ощущается в помещениях; кажется, будто под окнами проезжает лёгкий грузовик. Качаются висячие предметы».

4 балла: «Кажется, будто проезжает тяжёлый грузовик; звенят оконные стёкла, посуда, скрипят двери».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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