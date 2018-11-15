На Южном Урале произошло новое землетрясение

В Катав-Ивановском районе вновь зафиксированы подземные толчки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по данным Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» в Катав-Ивановском муниципальном районе в 12:48 зафиксирована сейсмическая активность (разовый толчок) в 21 километре юго-западнее от Катав-Ивановска магнитудой 4,4 балла и глубиной залегания 10 километров.

«От граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу Катав-Ивановского муниципального района начали поступать сообщения о подземных толчках. На данный момент всего поступило более 50 звонков, – сообщили в ведомстве. – Организовано взаимодействие с ЕДДС районов, администрациями объектов, дежурными службами предприятий и организаций, министерств и ведомств, а также оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республики Башкирии».

Рабочая группа проводит проверку социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. На работу предприятий, социально-значимых объектов и потенциально-опасных объектов землетрясение не повлияло.

На 13:30 информации о пострадавших, обратившихся в лечебные учреждения, а также о разрушениях не поступало.

Для проверки задействованы 12 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС – 4 человека и 1 единица техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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