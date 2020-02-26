Экс-руководителю подразделения полиции Чебаркуля, обвиняемому в изнасиловании подчиненных, не удалось выйти из-под стражи

Экс-руководителю одного из подразделений полиции Чебаркуля не удалось выйти из-под стражи.

Как уже сообщал РИА «Новый День», начальника следственного отдела полиции Чебаркуля Рифа Биктимирова уволили за харрасмент в июне 2019 года. Тогда же возбудили уголовное дело по статье 133 УК РФ (понуждение к сексуальным действиям).

На принуждение к сексу под угрозой «неприятностей по службе» пожаловались шесть женщин-полицейских. В августе добавилась новое обвинение – в изнасиловании подчиненной (ч.1 ст. 131 УК РФ). Суд отправил бывшего полицейского в СИЗО, а 12 февраля продлил срок содержания под стражей до 14 марта. Защита обжаловала этот вердикт.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника обвиняемого Рифа Биктимирова, оставил без изменения постановление Чебаркульского городского суда Челябинской области от 12 февраля 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Биктимирова до 14 марта 2020 года и отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении действующей меры пресечения на домашний арест, – сообщили в пресс-службе суда. – Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.02.20

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