В Челябинске затягивают процесс по границам Челябинского городского бора

На предварительном судебном заседании по границам Челябинского городского бора юристы южноуральского парламента решили «косить под дурачков».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 февраля, Челябинский областной суд начал рассмотрение иска об отмене решения регионального парламента по изменению границ особо охраняемой природной территории «Челябинский городской бор».

Напомним, острая дискуссия вокруг изменения границ памятника природы развернулась в декабре прошлого года, когда экологические активисты выступили против подобного решения, которое пытались протащить под прикрытием необходимости строительства нового корпуса хирургии для областной детской клинической больницы. При этом, как уверяют чиновники, на территории самой клиники новое здание построить невозможно, а посему нужно отрезать часть территории городского бора.

Дискуссия, казалось, началась. Но в конце того же месяца Законодательное собрание Челябинской области, игнорируя многочисленные протесты общественности, все-таки приняло документ, согласно которому участок под строительства центра детской хирургии исключается из границ ООПТ, а взамен в его состав включается урочище Монахи.

Видимо, депутаты сочли, что забрать 4,2 гектара в одном месте, а в другом – добавить 50 гектаров – вполне приемлемый компромисс. Но компромисс рождается лишь в ходе взаимоуважительной дискуссии. В этом же случае налицо оказалось грубое пренебрежение обеспокоенностью горожан и желание настоять на своем вопреки общественным настроениям. В результате экоактивисты обратились в суд с требованием вернуть в состав памятника природы исключенный участок. Оговорившись, что против включения в границы ООПТ урочища Монахи никаких возражений у них нет.

От себя добавим, что речь о включении в границы бора Монахов шла задолго до возникновения темы строительства центра детской хирургии, так что «компромисс» на самом деле выглядит весьма натянуто. В свою очередь, экоактивисты ни в коем случае не возражают против строительства хирургического корпуса. Даже предлагают рассмотреть возможность строительства цельного больничного комплекса. Но вне границ памятника природы.

Сегодня прошло предварительное заседание по иску экологов. В ходе него суд санкционировал вызов в качестве свидетелей авторов экологического обследования бора, а также запросил всю документацию, подготовленную в преддверии принятия решения заксобрания об изменении границ памятника природы.

Следует отметить, что юристы Законодательного собрания Челябинской области заняли, на первый взгляд, весьма странную позицию. Они сделали вид, что попросту не понимают, о чем идет речь, заявив, что не знают, какого именно участка касается иск.

Может показаться, что представители регионального парламента элементарно не подготовились к судебному заседанию. Но речь может идти и о сознательном затягивании судебного процесса в надежде, что через какое-то время можно будет заявить об угрозе срыва строительства социального объекта и потери федерального финансирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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