Вопрос о строительстве нового комплекса детской областной больницы в Челябинском городском бору можно считать решенным

Решение о строительстве нового хирургического комплекса Челябинской детской областной больницы в городском бору практически принято: депутатские комиссии городской думы уже дали положительный ответ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», острая дискуссия вокруг изменения границ памятника природы развернулась в декабре прошлого года, когда экологические активисты выступили против подобного решения, которое пытались протащить под прикрытием необходимости строительства нового корпуса хирургии для областной детской клинической больницы. При этом, как уверяют чиновники, на территории самой клиники новое здание построить невозможно, а посему нужно отрезать часть территории городского бора. В феврале региональный минстрой заявил о намерении расторгнуть контракт с фирмой, занимавшейся проектированием здания нового хирургического корпуса в ОДКБ. Противники строительства в бору предлагали альтернативные варианты, власти обещали их рассмотреть.

А в конце марта челябинские чиновники, ссылаясь на угрозу коронавируса, предложили провести публичные слушания по изменению границ Челябинского городского бора заочно. Разгорелся новый скандал. И вот депутаты на заседании комиссий одобрили изменения градостроительной документации, позволяющие начать строительство нового комплекса детской больницы в городском бору. Объясняя это решение, депутаты сослались на положительное заключение тех самых заочных публичных слушаний, назначение которых вызвало бурную дискуссию. Согласно официальному протоколу, 178 человек, сообщивших свое мнение комиссии, высказались за стройку в городском бору.

Еще одни аргументом для депутатов послужило обращение от родителей онкобольных детей (по плану в новом комплексе должны разместить онкогематологический центр), которые заявили, что очереди на оказание помощи в других федеральных центрах приходится ждать месяцами, при этом транспортировка больного ребенка не всегда возможна. «Месяцы ожидания уменьшают шанс на выздоровление», – заявляют родители.

Но есть у этого решения еще одна причина, не менее, а, может быть, и более значимая для депутатов и чиновников, чем выше перечисленные. Их федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на строительство хирургического комплекса Челябинской детской областной больницы выделено 4,5 млрд рублей.

«Времени мало: у нацпроекта жесткие сроки», – цитирует «Комсомольская правда» главврача ЧОДКБ, председателя комиссии по социальной политике Челябинской городской думы Галину Кирееву. По ее словам, все этапы уже расписаны: нужно быстро объявлять конкурс на разработку проекта, чтобы в конце 2020 – начале 2021 годов получить проект с государственной экспертизой (без этого документа федеральные деньги в область не придут), строительство должны начать в 2021 году и завершить, максимум, в 2024.

26 мая на общем заседании городской Думы будет принято решение по изменению градостроительной документации. Следующий этап – одобрение выдачи разрешения на строительство.

Отметим, сегодня в Челябинском областном суде состоится очередное заседание по иску к Законодательному собранию Челябинской области, по сути, запустившему процесс строительства, приняв документ, согласно которому участок под строительства центра детской хирургии исключается из границ ООПТ, а взамен в его состав включается урочище Монахи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.05.20

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